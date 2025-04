Spis treści:

Ból głowy to częsty objaw, który dokucza meteopatom pod wpływem zmian pogodowych. Niektórzy z nas – najczęściej kobiety, osoby starsze oraz osoby z obniżonym nastrojem – są wrażliwsi na gwałtowne zmiany pogody, dotyczące np. wilgotności, ciśnienia atmosferycznego albo temperatury. Dlatego gdy dochodzi do załamania aury za oknem, pojawiają się u tych osób przykre dolegliwości. Oprócz bólu głowy mogą to być bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie koncentracji i pamięci, brak energii, bóle reumatyczne oraz przygnębienie.

Bólem głowy skutkuje zwłaszcza spadek ciśnienia atmosferycznego. Jedno z japońskich badań dowiodło, że jego obniżenie o 5 hPa w stosunku do dnia poprzedniego wyzwalało migreny. Częstość bólów głowy zmniejszała się natomiast w dni, kiedy następował wzrost ciśnienia o 5 hPa lub więcej.

Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, jakie mechanizmy powodują bóle głowy u meteopatów. Niektórzy naukowcy wskazują na oddziaływanie naturalnych wpływów elektromagnetycznych na podwzgórze w mózgu, a w rezultacie zwiększanie wydzielania hormonów stresu i zmniejszanie wydzielania endorfin.

Ból głowy związany ze zmianami pogody może mieć różne nasilenie i nie na każdego zadziałają te same sposoby. Ich skuteczność zależy od rodzaju bólu i innych czynników. Należy pamiętać, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogą np. wyzwalać migreny, które nie zawsze ustępują po zażyciu łagodnych leków przeciwbólowych. Oto kilka metod, które mogą złagodzić meteopatyczne bóle głowy.

Odwodnienie nasila bóle głowy, dlatego należy pamiętać o przyjmowaniu 1,5-2 l wody dziennie. Właściwy stan nawodnienia organizmu wpływa korzystnie na krążenie, koncentrację i ogólne samopoczucie.

Jeśli ciśnienie powietrza podskoczy i poczujemy, że boli nas głowa, a także będziemy źle sypiać, możemy wypróbować napary z rumianku i melisy, które uspokajają i obniżają ciśnienie krwi. Powinniśmy natomiast zrezygnować z picia kawy, czy mocnej herbaty. W tym czasie szczególnie nie powinniśmy zbyt obficie solić potraw, ani się denerwować. Jeśli natomiast nadchodzi niż atmosferyczny, który może skutkować u nas bólem głowy, możemy napić się kawy lub herbaty czy innego napoju z zawartością kofeiny, które działają pobudzająco.

Jeśli odczuwamy ból głowy spowodowany zmianami pogodowymi, możemy zażyć lek przeciwbólowy dostępny bez recepty, np. paracetamol, który jest stosunkowo łagodnym środkiem. Jeśli nie odczuwamy po nim poprawy, możemy spróbować leków z grupy NLPZ, np. ibuprofenu lub kwasu acetylosalicylowego. W przypadku nieskuteczności tych leków należy skontaktować się z lekarzem POZ, który może przepisać silniejszy lek w razie kryzysowych sytuacji.

Na ból głowy związany z pogodą może pomóc także spacer. Wyjście z zamkniętego pomieszczenia, odejście od biurka oraz dostarczenie sobie porcji świeżego powietrza pozwolą na poprawę samopoczucia.

Skutecznym sposobem na niektóre bóle głowy spowodowane zmianami pogodowymi jest odpoczynek w zaciemnionym pokoju. Wskazana jest także cisza. Niektórym pomaga po prostu sen.

Jeśli ból głowy jest mało nasilony i czujemy się ospali, postawmy na aktywność fizyczną - np. przejażdżkę rowerem lub ćwiczenia rozciągające. Ruch przyspiesza pracę serca, poprawia krążenie krwi i wymianę gazową. Tlen efektywniej zostanie dostarczony do naszych komórek i powinniśmy poczuć więcej energii.

Wykonaj masaż

Na ból głowy spowodowany zmianami pogodowymi może pomóc masaż karku, ramion i skroni. Udowodnioną skuteczność w łagodzeniu bólów głowy ma olejek mięty pieprzowej, który możemy wykorzystać do masażu skroni. W tym celu 2-3 krople olejku należy dodać do łyżki oliwy albo oleju, zamoczyć w nim palce i delikatnie, okrężnymi ruchami masować skronie.

Nawyki żywieniowe wpływają na nasze samopoczucie i koncentrację, dlatego tym bardziej powinniśmy zwrócić na nie uwagę w czasie niekorzystnych warunków pogodowych. Ważne jest, by nie przejadać się, rano spożywać pełnowartościowe śniadanie, nie wychodzić z pustym żołądkiem z domu, unikać żywności wysoko przetworzonej. Należy zrezygnować też z potraw obfitych w tłuszcze zwierzęce i pić odpowiednią ilość wody.

Silne bóle głowy pojawiające się u meteopatów mogą świadczyć o migrenie. Zwłaszcza spadek ciśnienia atmosferycznego może mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie osób, którym dokuczają migreny. Ten rodzaj bólu cechuje się najczęściej jednostronnym, pulsującym, dotkliwym bólem głowy, który trwa od 4 do nawet 72 godzin. Mogą mu towarzyszyć nudności i wymioty, oraz charakterystyczny stan poprzedzający zwany aurą migrenową (to nietypowe doznania wzrokowe). W przypadku bólu migrenowego łagodne środki mogą nie być wystarczające.

W leczeniu silnych bólów głowy, które wskazują na migrenę, stosuje się leki przeciwbólowe, począwszy od paracetamolu (nie zawsze przynosi ulgę), przez leki z grupy NLPZ (np. ibuprofen, aspiryna), po silniejsze tryptany. W przypadku migren spowodowanych zmianami pogody warto zwrócić uwagę na profilaktykę i unikać wyzwalaczy (niestety zmiany pogody do nich należą), takich jak m.in. jasne światło, hałas, stres czy niektóre produkty spożywcze (kawa, czekolada, czerwone wino, dojrzewający ser). Mogą być pomocne także sposoby wymienione wyżej. Jeśli migrenowe bóle głowy spowodowane pogodą pojawiają się kilka razy w miesiącu, należy udać się do neurologa. Jeśli towarzyszą im wymioty, lekarz przepisze środek przeciwwymiotny, który złagodzi dolegliwości.