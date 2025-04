Ostatnie dostępne dane z Krajowego Rejestru Nowotworów są równie zatrważające jak te z lat wcześniejszych. W 2006 roku na raka szyjki macicy zapadło w Polsce 3226 kobiet. 1824 z nich zmarło, choć rak szyjki macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, którego wykrycie na wczesnym etapie umożliwia całkowite wyleczenie.

Cytologia przede wszystkim

Od lat problemem w Polsce jest niska zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne. Przyczyną raka szyjki macicy są określone typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Powszechność zakażeń wirusem HPV jest wysoce alarmująca — szacuje się, że ponad połowa dorosłych w pewnym momencie swego życia ulega zakażeniu wirusem HPV. Od chwili zakażenia do rozwoju raka inwazyjnego mija 5-10 lat. Teoretycznie to wystarczająco dużo czasu, aby wykryć chorobę w stadium, w którym jest w pełni uleczalna, jednak w Polsce za rzadko dochodzi do wykrycia zmian na tym etapie choroby.

Ogólnopolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, umożliwia kobietom w wieku od 25 do 59 lat wykonywanie raz na trzy lata bezpłatnych badań cytologicznych. Światowe statystyki pokazują, że taka częstotliwość badań wystarczyłaby do znaczącej redukcji zachorowań na inwazyjnego raka szyjki macicy. Warunkiem koniecznym jest jednak regularność i powszechne wykonywanie tych badań.

- To kwestia kluczowa, by kobiety wśród tak wielu zajęć i aktywności, w życiu, w którym wszystko jest tak niezmiernie ważne, znalazły 15 minut - choćby raz na dwa lub trzy lata - by odwiedzić poradnię ginekologiczną. Ten kwadrans, podczas którego pobrana zostanie cytologia, uratuje życie wielu tysiącom Polek. – mówi wiceprezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, profesor Marek Sikorski. – I to jest celem kampanii "Chronię życie przed rakiem szyjki macicy". Znani polscy artyści,wspólnie ze środowiskiem medycznym oraz partnerami Kampanii przekonują kobiety, że ich zdrowie i życie są wartościami, które trzeba i można skutecznie chronić.

Tydzień, który trwa cały rok

Od trzech lat, kampanii "Chronię życie przed rakiem szyjki macicy" towarzyszy kalendarz, w którym znani polscy artyści wyrażają swoje poparcie dla akcji, mającej przekonać Polki do regularnych badań profilaktycznych. Za każdym razem przesłanie jest to samo, choć akcenty są różnie rozłożone. Najpierw znane Polki zachęcały do badań profilaktycznych i oswajały opinię publiczną z intymnym i niełatwym dla wielu osób tematem. W następnej edycji położono nacisk na rolę rodziny i na konieczność dbania nie tylko o siebie ale także o bliskich (o córki, matki, żony...). W trzeciej edycji kalendarza zwrócono uwagę na rolę przyjaciół...

Kalendarz pozwala żyć idei Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy przez cały rok. W kolejnych miesiącach z jego kart patrzą na nas kolejne znane Polki wraz ze swoim bliskimi i przyjaciółkami przekonując, że warto dbać o nasze życie.

W samym tygodniu przewidziano nie tylko premierę kalendarza Kampanii, ale przede wszystkim szeroką akcję edukacyjną, prowadzoną w 10 dużych miastach. Odbędą się w nich spotkania z lekarzami a w 67 sklepach sieci Sephora w całej Polsce od 19 do 23 stycznia rozdawane będą Tygodniowi Walki z Rakiem Szyjki Macicy patronuje cały szereg towarzystw medycznych, instytucji i stowarzyszeń.

Każda możliwość dotarcia z informacją do kobiet w różnym wieku, mieszkających w każdym zakątku Polski, jest niezwykle ważna. Akcje często odbywają się w dużych miastach, gdzie kobiety i tak mają zdecydowanie lepszy dostęp do usług medycznych. Poprzez organizację spotkań regionalnych, chcemy oddziaływać także na mniejsze ośrodki i zwracać szczególną uwagę na to, aby żadna Polka nie miała problemu z dostępem do profilaktyki zdrowotnej – mówi Beata Mirska ze Stowarzyszenia Damy Radę.

Szczepienia przeciw HPV w Polsce i na świecie

Już 27 krajów zdecydowało o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Są wśród nich między innymi USA i Australia, ale największą grupę stanowią państwa europejskie.

W Polsce szczepienia przeciw HPV trafiły na razie do kalendarza szczepień zalecanych. Na tę informację czekało wiele samorządów, które chcą dołączyć do rosnącego grona miast i gmin, które już stosują aktywnie tę formę profilaktyki raka szyjki macicy. Są wśród nich duże ośrodki – takie jak Gdynia, Poznań czy Lublin, ale także wiele innych. W dwóch miastach rolę organizatorów akcji profilaktycznych wzięły na siebie fundacje. W Łodzi Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka", zaś w Jastrzębiu-Zdroju Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Szczegółowy harmonogram spotkań w ramach Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy (19-23 stycznia)

► 19.01 Gdynia 16.00-17.30 Urząd Miasta w Gdyni sala 105, I piętro Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,

► 19.01 Lublin 11.00-13.00 Urząd Miasta w Lublinie Sala Obrad Rady Miasta Pl. Łokietka 1

► 20.01 Gdańsk 14.00-16.00 Budynek Rady Miasta Gdańska Sala Obrad Rady Miasta Gdańska nr 204 ul. Wały Jagiellońskie 1

► 21.01 Szczecin 15.00-16.30 Biuro Rady Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1

► 21.01 Katowice 13.30-15.30 Budynek Urzędu Miasta Katowice sala 209 ul. Młyńska 4

► 22.01 Łódź 16.00-18.00 Urząd Miasta Łodzi Duża Sala Obrad Rady Miejskiej ul. Piotrkowska 104

► 22.01 Wrocław 14.30-16.30 Urząd Miejski Wrocław sala 215 Pl. Nowy Targ 1/8

► 22.01 Kraków 15.45-17.45 Urząd Miasta Kraków Sala Obrad Urzędu Miasta Pl. Wszystkich Świętych 3/4