Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy „Piękna bo zdrowa” pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanny Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Celem kampanii organizowanej przez Kwiat Kobiecości (Ogólnopolską Organizację na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy) jest budowa świadomości i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie. Każdego roku prawie 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Niestety, codziennie aż 5 chorych kobiet umiera! A wcale nie musi tak być, wystarczy regularnie przeprowadzać badania cytologiczne, do czego przekonują ambasadorki kampanii, czyli aż 12 polskich gwiazd – aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacuła, Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Młynarska. Kampania „Piękna bo zdrowa” organizowana jest z okazji polskich obchodów Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - paneuropejskiej inicjatywy ECCA - Europejskiego Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). Współorganizatorem kampanii jest magazyn Glamour.

Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest zwrócenie uwagi na potrzebę profilaktyki nie tylko raka szyjki macicy (RSM), ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in. raka jajnika, którego statystyki śmiertelności są równie niepokojące. Ideą kampanii „Piękna bo zdrowa” nie jest jednak zastraszanie, a edukowanie, że badań, które mogą uratować nam życie nie warto się bać, a zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i szczęścia – nas samych i naszych bliskich.

My współczesne kobiety, mamy wiele ról. Jedne z nas są z matkami, inne córkami czy siostrami, część z nas studiuje, część pracuje, wszystkie aktywne, pełne planów na przyszłość i wiecznie zabiegane. Różni nas wiele, łączy jedno – wszystkie jesteśmy kobietami, a więc wszystkie jesteśmy w grupie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Ten jeden z najpowszechniejszych rodzajów nowotworów złośliwych dotyka około 500 000 kobiet na świecie. Nie jest jednak chorobą dziedziczną, ani uwarunkowaną genetycznie. Jest skutkiem zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV ( Human Papilloma Virus) przenoszonym drogą płciową. RSM potocznie nazywany „cichym zabójcą” może rozwijać się w ciele kobiety bez występowania objawów zewnętrznych przez wiele lat. Rak Szyjki Macicy nie musi być jednak chorobą śmiertelną, wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny farmakologicznie. Tak jest w większości krajów Europy Zachodniej i Północnej, gdzie świadomość profilaktyki choroby jest odpowiednio wysoka i gdzie przeprowadzane są populacyjne programy szczepień dziewczynek w młodym wieku. W Polsce sytuacja jest jednak odwrotna. To właśnie w naszym kraju występują najpoważniejsze stadia choroby. To tu zjeżdżają lekarze z całego świata zobaczyć jak wygląda zaawansowane stadium Raka Szyjki Macicy. To właśnie w Polsce w 5 domach dziennie dochodzi do tragedii – siostry, matki, córki odchodzą pokonane przez chorobę. Tak jest, ale wcale tak być nie musi. Rak Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, które można bezinwazyjnie wykryć za pomocą prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, że wciąż zbyt mało kobiet wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w Polsce na ich własne życzenie. Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU im. Marii Skłodowskiej – Curie zaledwie 30% kobiet systematycznie wykonuje cytologię, którą powinno się wykonywać minimum raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co gorsze jednak, aż połowa chorych na ten nowotwór nigdy nie miała pobranego wymazu cytologicznego! Dlaczego więc my, kobiety same na siebie wydajemy wyrok w postaci raka.

"- Jednym z oczywistych powodów jest strach i ogólnospołeczne tabu dotyczące nowotworów w Polsce. Wydaje nam się, że dopóki nie wiemy, jesteśmy zdrowe. Jest wprost przeciwnie, bo tylko wiedza o własnym stanie zdrowia, może ocalić nam życie. Nie należy się obawiać pozytywnych wyników cytologii, jeśli nowotwór zostanie wykryty we wczesnym stadium i możemy go pokonać. Drugi czynnik dotyczy kolejnego tabu związanego z życiem intymnym. Dla wielu kobiet w Polsce wizyta w gabinecie ginekologicznym pozostaje nadal czymś wstydliwym. Nie rozmawiamy też o własnym zdrowiu intymnym między sobą, więc nie mamy szansy nawzajem przypominać sobie o profilaktyce. A o potrzebie badań cytologicznych trzeba mówić głośno, nie na ucho, bo tylko wspólnie, my kobiety, łącząc siły i rozumiejąc swoje słabości jesteśmy w stanie zmienić te dramatyczne statystyki śmiertelności RSM w Polsce. Inny ważny czynnik dotyczy naszej własnej mentalności. W natłoku codziennych obowiązków dbamy o wszystkich tylko nie o siebie, a jak już znajdziemy wolniejszą chwilę, zapominamy o tym, co powinno być dla nas najważniejsze. Na kosmetyczkę, fryzjera jakoś potrafimy znaleźć czas, podczas gdy na wizytę u lekarza już niekoniecznie. Chcemy być piękne, choć pomijamy kluczowy jego czynnik: własne zdrowie – " opowiada Ida Karpińska, Prezes i Założyciel Kwiatu Kobiecości – Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która sama wygrała walkę z chorobą.

Ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa” stawia sobie za cel zmianę podejścia Polek do profilaktyki, uświadamiając kobietom, że istotą piękna jest zdrowie, o które - tak jak w przypadku pielęgnacji urody - muszą zadbać same kobiety. Dlatego też tegoroczna kampania przebiega pod hasłem mody, promując jednak nie modę na konkretny ubiór, a modę na cytologię i szczepienia przeciw wirusowi HPV. Innym celem kampanii jest propagowanie potrzeby przeprowadzania regularnych badań kontrolnych ukierunkowanych także na inne nowotwory kobiecych narządów rodnych, w tym przede wszystkim raka jajnika. Podczas gdy RSM najczęściej dotyczy kobiet w kwiecie wieku (20 – 45 lat), na raka jajnika zazwyczaj chorują kobiety po 45 roku życia. Są jednak wyjątki również wśród bardzo młodych kobiet. Rocznie problem raka jajnika dotyka ok. 3 400 Polek z czego aż 2 500 umiera.

- Rozszerzając temat kampanii chcemy ponownie zwrócić uwagę, na to jak ważną rolę w procesie zmiany statystyk śmiertelności raka w Polsce odgrywamy my kobiety. Rak szyjki macicy i rak jajnika dotyczy kobiet w różnym wieku, ale z obydwoma możemy wygrać, prowadząc międzypokoleniowy dialog o potrzebie dbania o własne zdrowie. Jeśli matki będą szczepić córki przeciw wirusowi HPV, jedne i drugie rozmawiać otwarcie o swoim życiu intymnym i wzajemnie motywować się do wykonywania regularnych badań cytologicznych i USG narządu rodnego, jesteśmy w stanie naprawdę dużo zdziałać i zmienić rzeczywistość na lepszą. Musimy sobie tylko uświadomić, że jesteśmy w stanie tego dokonać – mówi Ida Karpińska.

Kampania „Piękna bo zdrowa” realizowana jest na nośnikach outdoor w 4 miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz aglomeracji górnośląskiej, w ramach których ambasadorki kampanii (Dereszowska, Jungowska, Pakosińska, Zielińska, Glinka, Popielewicz, Wendzikowska, Pacuła, Hirsch, Mikołajczyk, Sienkiewicz) będą namawiać Polki do tego, aby tak jak one nie na ucho, a głośno, mówiły o tym, że zrobiły cytologię.

W dniach 28 stycznia (sobota) i 29 stycznia (niedziela) w wybranych centrach handlowych (Słupsk - CH Jantar 28.01 godziny: 12.00-17.00, Zielona Góra - Focus Park, 28.01, godziny: 12.00-18.00, Wrocław CH Magnolia 29.01. godziny: 12.00-17.00) swoje bramy otworzą również Miasteczka Kobiet, w których będzie można skorzystać z darmowych porad z zakresu mody, diety, fitness, kosmetyki, makijażu i fryzjerstwa. W każdym z centrów handlowych oczywiście nie zabraknie stanowisk organizatora kampanii – Kwiatu Kobiecości, którego przedstawicielki będą namawiać Polki do profilaktyki raka szyjki macicy przy wsparciu wybranych ambasadorek kampanii.

Z kolei na portalu Centrum Telemedycznego Qzdrowiu.pl będzie można skorzystać z bezpłatnych wideokonsultacji lekarskich pod adresem: www.qzdrowiu.pl . Do kampanii „Piękna bo zdrowa” przyłączyło się też ponad 70 gmin biorących udział w konkursie „Zdrowa Gmina” organizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN).

Ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy „Piękna bo zdrowa” zwieńczy gala finałowa w dniu 30 stycznia br. podczas której odbędzie się m.in. uroczystość wręczenie statuetek Pereł mądrości – międzynarodowego symbolu walki z rakiem szyjki macicy i performance modowy z udziałem ambasadorek kampanii i kobiet, które pokonały chorobę.