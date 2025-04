W czasie doświadczenia skupiono się na szczególnej grupie pacjentów z rozwiniętą już insulinoopornością. Insulinooporność jest zaburzeniem funkcjonowania układu hormonalnego regulującego poziom glukozy we krwi. Wskutek tego insulina staje się mniej skuteczna w obniżaniu poziomu cukru we krwi. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, jednak najczęściej insulinooporność spowodowana jest otyłością i małą aktywnością fizyczną. W badaniu 65 osób z takim rozpoznaniem zostało losowo przyporządkowanych do grupy z dietą bogatą w migdały oraz grupy kontrolnej z dietą standardową. Po 16 tygodniach uzyskano znaczącą poprawę wyników „złego” cholesterolu (LDL) oraz poziomu odpowiedzi na insulinę w grupie jedzącej migdały. Warto przy tym zaznaczyć, że pomimo zaleceń spożywania takiej samej ilości kalorii z węglowodanów w grupie badanej pacjenci sami z siebie jedli mniej cukrów.Według naukowców za działanie migdałów odpowiedzialne są składniki pokarmowe w nich zawarte. 100 gramów tych „orzechów” zawiera aż 44 gramy nienasyconych kwasów tłuszczowych i 12 gramów włóknika, do tego dochodzą witaminy z grupy B, witaminę E i mikroelementy. „ To bardzo obiecujące dla osób zagrożonych wystąpieniem chorób przewlekłych takich jak cukrzyca typu 2 i choroby sercowo–naczyniowe, że zmiany w diecie mogą pomóc w redukcji czynników ryzyka grających główną rolę w rozwoju tych chorób” - podsumowuje dr Michelle Wien, główna autorka badań.Źródło: Medical News Today/kp/pk

Reklama