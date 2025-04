Medycyna ratunkowa w naszym kraju prężnie się rozwija. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, tworzący załogę karetki pogotowia, muszą przejść długą drogę edukacji, która niekoniecznie jest łatwa i przyjemna. Dzięki ich wysokim umiejętnościom i wiedzy, ratowanie życia ludzkiego przebiega szybko, sprawnie i skutecznie. Jest na coraz wyższym poziomie, udaje się bowiem wyciągnąć z opresji nie jednego człowieka...

Aby to wszystko odbywało się jeszcze sprawniej i rzetelniej, stworzono małe urządzonko – MinHolder (Medical Information Holder) – o cennej zawartości. Będzie w nim cała historia naszego dotychczasowego leczenia, przebytych chorób, hospitalizacji i innych problemów związanych ze zdrowiem. Jest to pierwszy w naszym kraju identyfikator USB, przeznaczony właśnie do wspomagania akcji ratunkowej. Informacje na tym nośniku będą więc udostępniane służbom ratunkowym.

Jak wiemy, podczas ratowania życia ludzkiego liczy się czas. Stąd też kolejny plus MinHoldera – zaoszczędzi on zbędnych „dochodzeń” i poszukiwania informacji o stanie zdrowia u bliskich poszkodowanego, z którym np. nie ma kontaktu lub jest on znacznie utrudniony – dając tym samym więcej czasu na zabiegi ratujące. Przełomowa w tym momencie jest „złota godzina”, a więc czas idealny, w jakim powinien poszkodowany otrzymać pomoc.

Oczywiście informacje z MinHoldera nie zastąpią całkowicie wywiadu i badań lekarskich, ponieważ choroba i zagrożenie życia to stany dynamiczne, często o nieprzewidywalnym przebiegu. Nakreślenie sytuacji zdrowotnej chorego, niewątpliwie pozwala skrócić czas zbędnych domysłów, kierując właściwie diagnostykę i czynności lekarza.

MinHolder działa jak nośnik USB, a po podłączeniu go do komputera, na monitorze wyświetlają się automatycznie informacje o właścicielu. Są to:

skan dowodu osobistego,

grupa krwi,

informacje o chorobie przewlekłej – procesie leczenia, przyjmowanych lekach, wynikach badań,

aktualne i przebyte choroby,

informacja o ciąży,

informacja o alergiach i nadwrażliwościach,

ostatnie hospitalizacje,

ostatnie wypadki i stany zagrożenia zdrowia lub życia,

dane lekarza rodzinnego i/lub lekarzy prowadzących,

dane kontaktowe do rodziny, opiekunów lub bliskich,

inne informacje: skany wyników badań.

Warto by było zamieścić także informację o wyznaniu, ponieważ niektóre religie zabraniają pewnych procedur medycznych np. transfuzji krwi i jej preparatów.

Urządzenie to może być przydatne również poza granicami naszego kraju, bowiem informacje zawarte na nośniku, są przetłumaczone na dziewięć najczęściej używanych języków światowych. Może mieć dwie formy: opaski (zielona, dyskretna, odporna na uszkodzenia) na rękę lub karty (zielono-szara, podobna do karty kredytowej), którą można nosić w portfelu lub schować w samochodzie.

Osobami, którym poleca się ten rodzaj rozwiązania, są np. chorzy kardiologiczni (np. nadciśnienie, stan po zawale serca, choroba niedokrwienna, arytmie), z problemami neurologicznymi (choroba Alzheimera i inne otępienia, Parkinsona, stan po udarze, stwardnienie rozsiane, padaczka, napady rzekomopadaczkowe, choroba Huntingtona itp.), naczyń krwionośnych (tętniaki, miażdżyca, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa), psychicznymi (zaburzenia nerwicowe, lękowe, dysocjacyjne, depresja, schizofrenia, próby samobójcze w przeszłości), hematologicznymi (niedokrwistość złośliwa, małopłytkowość, nadpłytkowość), onkologicznymi (wszelkie nowotwory, białaczki, guzy mózgu).

Jednak niekoniecznie poleca się MinHolder osobom chorym. Również jest on przeznaczony dla tych, którzy wykonują niebezpieczne zawody: policjant, żołnierz, strażak, ratownicy górscy, piloci śmigłowców lub samolotów, kierowcy zawodowi i służba zdrowia.

Ponadto może być przydatny również podczas ratowania sportowców, którzy ulegli wypadkowi (narciarze, snowboardziści, skoczkowie narciarscy, jeźdźcy, motocykliści, alpiniści, kierowcy rajdowi, uprawiający wspinaczkę, skoki ze spadochronem i loty na motolotni).

Jedynym minusem MinHoldera póki co, jest jego cena. Karta kosztuje 80 zł, opaska 70 zł. Istnieje jednak opcja zniżki 10% gdy dokonujemy zakupu obydwu gadżetów. Zniżka i negocjowanie cen są również przewidziane podczas grupowych zakupów. Nośnik możemy kupić w aptekach lub na stronie MinHolder: www.minholder.com

Zanim dokonamy zakupu, musimy wypełnić kilka dokumentów, na podstawie których w nośniku będą umieszczone nasze dane. Potrzebna również będzie wizyta u lekarza rodzinnego i/lub prowadzącego, w celu uzupełnienia jednego z dokumentów.

Niestety, nie wszystkie placówki służby zdrowia funkcjonują w projekcie MinHolder, także niekoniecznie w pewnych miejscach zda on egzamin. Niewątpliwie jest to duży krok w kierunku usprawnienia działań medycznych, ale według mnie, powinien być darmowy...

