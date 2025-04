fot. Fotolia

Czy łuszczycę można wyleczyć?



Codziennie 180 milionów ludzi na całym świecie zmaga się z najpowszechniejszą chorobą skóry, czyli z łuszczycą. To choroba nieuleczalna, a walka z nią polega na wyeliminowaniu objawów i utrzymaniu łuszczycy w remisji przez jak najdłuższy czas.

Żeby leczenie było skuteczne nie wystarczy jednak stosować przepisane przez dermatologa leki – trzeba jeszcze mieć świadomość, co wywołuje łuszczycę w naszym organizmie, jakie czynniki wpływają na pogarszanie się stanu skóry i jak je wyeliminować. To jeden z tematów omawianych podczas wystąpienia dra Michaela Tiranta, światowej sławy specjalisty od łuszczycy, biochemika i twórcy preparatów z linii Dr Michaels. Podczas specjalnej konferencji prasowej naukowiec zwracał szczególną uwagę na to, że najlepsze skutki w leczeniu łuszczycy odnosi się wtedy, gdy leczenie farmakologiczne połączy się z odpowiednią dietą i zmianą trybu życia.

Krok 1 – poznaj przyczynę choroby



Doktor Tirant, badając chorych na łuszczycę z całego świata i analizując dane na temat występowania choroby w rożnych regionach geograficznych, wydzielił dwie główne grupy czynników, które wywołują łuszczycę.

Czynniki pierwotne – takie jak reakcja izomorficzna (inaczej fenomen Koebnera – łuszczyca występuje w miejscach, w których doszło do uszkodzenia skóry), zakażenia ogólnoustrojowe, niepożądane interakcje pomiędzy lekami, na przykład lekami przeciwzapalnymi czy antydepresantami, a także stres.

– takie jak reakcja izomorficzna (inaczej fenomen Koebnera – łuszczyca występuje w miejscach, w których doszło do uszkodzenia skóry), zakażenia ogólnoustrojowe, niepożądane interakcje pomiędzy lekami, na przykład lekami przeciwzapalnymi czy antydepresantami, a także stres. Czynniki wtórne, nasilające objawy choroby – zła dieta, alkohol, tytoń, odwodnienie organizmu, ale także zbyt wysoki poziom hormonów prozapalnych. U osób z chorobami autoimmunologicznymi (a do takich należy łuszczyca) poziom hormonów prozapalnych jest wyższy niż u zdrowej osoby, a w sytuacjach stresowych organizm produkuje jeszcze więcej hormonów, które z kolei wywołują zmiany skórne.

Krok 2 – sprawdź swoją grupę krwi



Doktor Tirant zauważa, że wśród czynników wywołujących łuszczycę niektóre występują częściej u osób z konkretną grupą krwi – i to z zadziwiającą regularnością, bo aż w 95% przypadków.

Najczęstsze przyczyny łuszczycy dla poszczególnych grup to:

grupa A – zakażenia ogólnoustrojowe (głównie paciorkowce),

grupa B – interakcje lekowe,

grupa AB – reakcja izomorficzna,

grupa 0 – stres.

Zanim więc chory na łuszczycę zacznie myśleć o zmianie swojego życia, dobrze, by wiedział, które z czynników wywołujących chorobę w jego przypadku mogą mieć kluczowe znaczenie.

Krok 3 – ogranicz stres



Stres na liście przyczyn łuszczycy, stworzonej przez dra Tiranta, zajmuje ważne miejsce, bo jest zarówno czynnikiem wywołującym chorobę (pierwotnym), jak i nasilającym jej objawy (wtórnym).

Australijski naukowiec zwraca szczególną uwagę na to, by podczas leczenia łuszczycy walczyć ze stresem i – jeśli to możliwe – eliminować sytuacje stresowe ze swojego życia. Pomagają w tym między innymi ćwiczenia fizyczne i uprawianie takich dyscyplin jak joga czy tai chi, medytacja, ale także relaksujące hobby, jak choćby czytanie książek czy łowienie ryb.

Kontrolując stres, warto także nauczyć się zostawiania przykrych i stresujących sytuacji za sobą, a nie przezywania ich ponownie kilka razy w ciągu dnia. Gdy po ciężkim dniu w pracy opowiadamy o swoich nieprzyjemnych przeżyciach komuś bliskiemu, nasz organizm nie wie, czy stresujemy się naprawdę czy tylko przywołujemy emocje sprzed kilku godzin, a przecież w stresie produkowanych jest więcej hormonów prozapalnych, które pogarszają stan skóry.

Krok 4 – zmień dietę



Dla wielu chorych zmiana trybu życia – w tym właśnie zmiana diety – to najtrudniejszy etap walki z łuszczycą.

W pierwszej kolejności trzeba odstawić tytoń i alkohol, ale także wszystkie pokarmy odwadniające (kawa, ostre potrawy) oraz wywołujące produkcję histaminy odpowiedzialnej za swędzenie skóry (są to np. truskawki, pomidory, pomarańcze, ananasy, jagody). Unikać powinno się także ciężkostrawnych pokarmów, które mają dużo związków siarki (czerwone mięso, warzywa strączkowe).

Korzystnie na stan skóry osoby chorej na łuszczycę wpływają zielone warzywa, zawierające kwas foliowy, ale także marchewka, dynia czy seler. Z mięs najlepszym wyborem są ryby lub białe mięso (drób), które łatwo odchodzi od kości. Obowiązkowym dodatkiem do diety jest także duża ilość wody, która wypłukuje z organizmu uboczne produkty metabolizmu.

Te cztery kroki to tak naprawdę początek długiej drogi prowadzącej do znacznej poprawy stanu skóry chorego na łuszczycę, a co za tym idzie – poprawy jakości życia. Oczywiście sama zdrowa dieta i ograniczenie stresu nie wystarczą – konieczna będzie także kuracja lekami i stosowanie odpowiednich dermokosmetyków, ale trzeba mieć świadomość, że leczenie to nie wszystko, bo równie ważne jest odpowiednie nastawienie i praca chorego nad samym sobą.

Opracowanie: Agnieszka Wyrzykowska