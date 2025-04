Rehabilitacja: lekcja chodzenia

Dobra wiadomość dla pacjentów, którzy w wyniku udaru lub problemów neurologicznych mają problemy z chodzeniem! Naukowcy opracowali urządzenie, które kontroluje ruchy stopy.

System NESS L300 – bo o nim mowa – składa się z bazy nadawczej (zakłada się ją pod kolanem) i czujnika montowanego w bucie. Czujnik wysyła do bazy sygnały informujące o położeniu stopy. NESS L300 interpretuje te dane, a potem śle do nerwów nogi impulsy, które powodują podniesienie stopy.

To rozwiązanie umożliwia chorym normalne chodzenie. Jest o wiele skuteczniejsze od dotychczas stosowanych – twierdzi Gad Alon, profesor współpracujący z katedrą fizjoterapii i rehabilitacji na wydziale medycznym Uniwersytetu Maryland (USA).

Osteoporoza pod kontrolą

Połowa ludzi biorących doustne tabletki na wzmocnienie kości cierpi na nasilające się bóle żołądka. Efekt? Chorzy rezygnują z leczenia albo zażywają ok. 20 proc. zapisanych leków. Naukowcy znaleźli sposób na rozwiązanie tego problemu – jest nim Reclast, nowy lek na osteoporozę.

Środek bierze się tylko raz w roku w 15-minutowej infuzji (podawanie leku bezpośrednio do żyły). Aplikacja taka pozwala ominąć układ trawienny, a co za tym idzie – uniknąć powikłań żołądkowo-jelitowych.

Reclast poprawia gęstość kości i aż o 70 proc. redukuje ryzyko złamań kręgosłupa, a o 41 proc. – kości biodrowej. Uwaga! Skutkiem ubocznym brania Reclastu może być gorączka oraz ból kości i mięśni. Objawy znikają jednak w ciągu trzech dni.

Rak – jak można go wyśledzić?

Rak jajnika to cichy zabójca. Tylko w 2007 roku z jego powodu zmarło około 15 milionów kobiet... Z najnowszych badań wynika, że w 90 proc. przypadków z chorobą można było wygrać, jeśli pacjentka zgłosi się do lekarza, gdy nowotwór znajdował się jeszcze w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Skąd jednak kobieta ma wiedzieć, że coś jej zagraża?

Zazwyczaj już rok przed postawieniem diagnozy występują pierwsze objawy, które mogą sugerować początek choroby – twierdzą specjaliści z Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Do wizyty u ginekologa powinny skłaniać: bóle podbrzusza, wzdęcia, wrażenie przejedzenia, problemy z łaknieniem i trawieniem oraz częste oddawanie moczu. Uwaga! Pierwsze objawy raka jajnika rzadko są kojarzone z tą właśnie chorobą. Tym bardziej warto się zbadać.

Szyjka pod ochroną

Większość przypadków raka szyjki macicy spowodowanych jest przez wirusa brodawczaka ludzkiego – HPV. W wykryciu zmian nowotworowych pomagała do tej pory cytologia. Teraz pojawiły się jej udoskonaleni następcy.

W Szwecji stosowany jest tzw. test podwójny, czyli badanie, które pozwala za jednym podejściem wykryć wirusa HPV i ocenić budowę komórek pobranych z szyjki macicy.

Nową metodę wykrywania raka opracowali też Szkoci. Wynaleźli oni urządzenie przypominające kartę kredytową – wystarczy na nią nanieść kropelkę krwi i włożyć do specjalnego czytnika. Uwaga! Ryzyko infekcji HPV zmniejsza szczepionka (w Polsce są dostępne dwa preparaty: Silgard i Cervarix).







Wirus HIV zamiast słynnego "oleju Lorenza"

Być może wreszcie odetchną z ulgą rodzice dzieci z ALD. ALD (adrenoleukodystrofia) to choroba genetyczna, która zakłóca przetwarzanie niektórych tłuszczów. W efekcie prowadzi do zaburzeń ruchu, padaczki, niewydolności nadnerczy, a w końcu do śmierci. Do tej pory jedynym lekiem na ALD był tzw. olej Lorenza (jego recepturę opracował ojciec chorego dziecka). Niestety, środek ten nie przywraca zdrowia, a jedynie zatrzymuje rozwój choroby. Teraz francuscy lekarze testują nową, prawdopodobnie skuteczną terapię! Według nich cofnięcie się zmian umożliwia przeszczep specjalnie zmodyfikowanego szpiku.

Szpik zostaje pobrany od chorego, a następnie jest "naprawiany" przy użyciu nieszkodliwej wersji wirusa HIV. Wirus ten bowiem (jako jedyny!) potrafi wprowadzać do ludzkich tkanek własny materiał genetyczny. Uwaga! Na razie zostały przeprowadzone dwie eksperymentalne operacje.

Cukrzyca stała się przewidywalna

Prosty test krwi (w USA jest już dostępny) pozwala wykryć cukrzycę nawet na rok przed wystąpieniem pierwszych objawów tej choroby – twierdzą uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

Test wykrywa trzy białka, które są powiązane z insulinoopornością (insulina to hormon niezbędny do przyswajania glukozy). Uwaga! Według badaczy test ostrzega przed cukrzycą nawet wtedy, gdy we krwi badanego jest jeszcze prawidłowy poziom cukru. Tak wczesne postawienie diagnozy wielu osobom pozwala uciec przed chorobą – wystarczy, że zmienią tryb życia (zaczną więcej ćwiczyć, przejdą na dietę, schudną).

Piersi w trójwymiarze

Na Uniwersytecie Duke'a powstał nowy, wyjątkowo skuteczny mammograf. Urządzenie emituje bardzo małą dawkę promieni RTG i pozwala na obejrzenie tkanek w trójwymiarze.

Naukowcy pomyśleli też o komforcie pacjentki. Nowa maszyna nie wymaga przygniatania piersi. Na czas badania wystarczy położyć się na brzuchu – na łóżku, w którym są wycięte otwory na biust. Technika taka pozwala uniknąć zniekształcenia piersi, a co za tym idzie – umożliwia lepszą ocenę gruczołów. Uwaga! Zanim nowoczesne mammografy pojawią się w polskich szpitalach, minie jeszcze wiele lat. Nie oznacza to, że do tego czasu należy unikać badań. Aby wykluczyć zmiany rakowe, mammografię trzeba robić, począwszy od 35. roku życia co dwa lata, a po 50-tce – co roku.

Kręgosłup znów w dobrej formie

Miękki, sztuczny implant firmy Medtronic pozwala osobom z uszkodzonymi kręgami szyjnymi poruszać szyją tuż po operacji!

To wielkie udogodnienie dla pacjentów. Metoda została już wypróbowana u 541 chorych. Dzięki implantowi można zaledwie 16 dni po operacji wrócić do normalnego życia. Odczuwa się też o wiele mniejszy ból niż w przypadku zastosowania standardowej metody stabilizacji kręgów szyjnych. Uwaga! W ogólnie stosowanych metodach do stabilizacji kręgów szyjnych wykorzystuje się (zależnie od przypadku) bardzo sztywne kołnierze albo specjalnie profilowane pręty (rusztowanie dla kręgów).

