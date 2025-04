Normamat – nowa linia kosmetyków Dr Irena Eris

Sferyczny peeling oczyszczający (linia Normamat/ Dr Irena Eris) – produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy, szyi, dekoltu skłonnej do przesuszenia i przetłuszczania.

Peeling delikatnie złuszcza martwy naskórek, optymalnie przygotowując skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki zawartości wyselekcjonowanych oligosacharydów i składników o wysokich właściwościach higroskopijnych, skóra po zastosowaniu peelingu jest łagodnie złuszczona, pory są zwężone, mniej widoczne, a skóra staje się wygładzona i odświeżona. Preparat jest polecany kobietom z cerą normalną oraz mieszaną.

