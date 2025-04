Brytyjska marka Herbfarmacy wchodzi na polski rynek z serią naturalnych kosmetyków, które nawilżają cerę za pomocą organicznych składników pochodzących z ekologicznych upraw ziół i roślin, które wspomagają naturalne zdolności skóry do odbudowy i regeneracji.

Dr Paul Richards przez 25 studiował działanie roślin, tworząc maści, nalewki i wyciągi roślinne. Wiedzę tę postanowił przenieść na linię kosmetyków naturalnych. Kluczowymi składnikami roślinnymi są wyciągi z prawoślazu, jeżówki, rumianku, żywokostu czy bławatka. W skład oferty Herbfarmacy w Polsce wchodzą kosmetyki przeznaczone dla cer wrażliwych, młodzieńczych, dojrzałych, jak również do cer mieszanych. Dzięki zawartości olejku makadamia, masła shea oraz naturalnych ekstraktów kosmetyki te dogłębnie odżywiają skórę i nawilżają ją na długie godziny.

Kosmetyki znajdujące się w ofercie Herbfarmacy w Polsce to krem odbudowujący, krem do cery młodzieńczej, krem do cery wrażliwej, mieszanej, balsam skórze na ratunek, krem do stóp, odżywka do ust, balsam do ciała, mus do mycia twarzy oraz tonik z różą i jeżówką.

Krem odbudowujący do twarzy Replenish Face Cream

Głęboko odżywiający krem do twarzy na bazie olejku makadamia, który zdobył nagrodę The Natural Health Beauty Award jako najlepszy organiczny krem do twarzy. Systematyczne używanie kremu odbudowującego skutkuje widoczną poprawą stanu cery i redukcją zmarszczek oraz zwiększeniem odporności cery na zanieczyszczenia środowiska.

Składniki:

olejek makadamia ma właściwości regeneracyjne i chroni przed zanieczyszczeniami środowiska,

olej z wiesiołka przywraca zaburzoną równowagę fizjologiczną skóry, wzmacnia jej barierę lipidową, chroni cerę przed infekcjami i likwiduje stany zapalne,

olejek z dzikiej róży ma właściwości przeciwzmarszczkowe,

wyciąg z prawoślazu zmiękcza i wygładza skórę, posiada właściwości przeciwzapalne.

Krem do cery młodzieńczej Divine Light Face Cream

Krem ten eliminuje zniszczenia powodowane trądzikiem i działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia i nawilża cerę przetłuszczającą się, młodą i mieszaną. Krem ten działa leczniczo na powstający trądzik i zmniejsza istniejące już blizny.

Składniki:

wyciąg z aloesu,

wyciąg z korzenia prawoślazu posiada właściwości przeciwzapalne, chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska oraz wspomaga jej regenerację, łagodzi podrażnienia,

olejek z dzikiej róży ma właściwości przeciwzmarszczkowe, wygładzające,

wyciąg z jeżówki wpływa na zwiększenie zdolności naskórka do regeneracji.

Krem do cery wrażliwej Just Face Cream

Jest to bezzapachowy krem, który doskonale nadaje się do odżywienia wrażliwej skóry spragnionej substancji wzmacniających i odżywczych. Obecność wyciągu z prawoślazu oraz olejku z dzikiej róży sprawia, że krem zwiększa zdolności regeneracyjne skóry i chroni jej barierę lipidową. Krem pomaga zredukować zaczerwienienia skóry twarzy, przywraca jej właściwe pH.

Składniki:

olejek makadamia chroni skórę przed zanieczyszczeniami środowiska,

wyciąg z wiesiołka wzmacnia barierę lipidową skóry,

olejek z dzikiej róży ma działanie przeciwzmarszczkowe, zmniejsza przebarwienia i łagodzi podrażnienia,

wyciąg z prawoślazu ma działanie przeciwzapalne, chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska oraz pomaga w jej regeneracji.

Krem z gwiazdnicą Starweed Face Cream

Krem z gwiazdnicą jest kremem do cery mieszanej oraz do cery naczynkowej, zapewnia doskonałe nawilżenie cery bez pozostawiania tłustej powłoki na twarzy. Posiada właściwości ochronne i wzmacniające, a wysoka zawartość aloesu zapewnia właściwe nawilżenie.

Składniki:

olejek z awokado pobudza syntezę kolagenu oraz nawilża i wzmacnia naturalne zdolności skóry do regeneracji, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie wody w naskórku,

wyciąg z gwiazdnicy pomocny jest nawet w terapii łuszczycy i stanów zapalnych skóry,

olejek z krokosza barwierskiego działa kojąco na skórę mieszaną i zwalcza wolne rodniki.

Więcej informacji na temat innych produktów Herbfarmacy można uzyskać na stronie www.herbfarmacy.pl.

