Nowa technika przyspieszy diagnostykę nowotworów

Diagnoza nowotworu już niedługo będzie możliwa znacznie szybciej. To co do tej pory trwało niekiedy tygodniami, narażając pacjentów na ogromny stres, zostanie przyspieszone dzięki naukowcom z Uniwersytetu Illinois i ich nowej metodzie diagnostycznej. Jej dokładny opis znajdzie się na łamach czasopisma Cancer Research.