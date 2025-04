Nowa technika oczyszcza powietrze i różne odkryte powierzchnie przy użyciu wąskiego widma światła widzialnego. Co najważniejsze robi to dużo skuteczniej od środków stosowanych do tej pory i jest całkowicie niegroźna dla ludzi. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie systemu dezynfekcji działającego 24 godziny na dobę bez szkody dla personelu i pacjentów. Mechanizm działania odkażającego polega na aktywacji za pomocą światła elementów strukturalnych występujących w bakteriach. Takie pobudzenie w organizmie mikrobów prowadzi do wytwarzania bardzo reaktywnych cząsteczek różnych związków chemicznych, które są dla bakterii zabójcze.Użyte światło ma lekko fioletowy odcień, ale naukowcy używając kombinacji technologii LED są w stanie wyprodukować system oświetleniowy o ciepłej białej barwie, który mógłby być używany na równi ze zwykłym oświetleniem. „Przenikliwa natura światła umożliwia mu dotarcie do wielu trudnodostępnych miejsc, zarówno bezpośrednio jak i przez odbicie od innych powierzchni” – zauważają naukowcy.„ Nowe podejście do dezynfekcji i sterylizacji jest pilnie potrzebne w środowisku klinicznym, ponieważ tradycyjne metody mają znaczące niedoskonałości” – zauważa prof. Scott MacGregor, zaangażowany w stworzenie świetlnej metody dezynfekcji.Źródło: Science Daily/kp/pk

Reklama