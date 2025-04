Nowotwory brane pod uwagę mają związek z nowoodkrytymi cząstkami microRNA. Są to fragmenty RNA produkowane przez część genomu do tej pory uznawanego za niepotrzebne, „śmieciowe” DNA. Dziś wiemy już jednak, że microRNA oddziałuje z naszym materiałem genetycznym wpływając na jego odczytywanie.Obecnie cała uwaga skupia się szczególnie na jednym microRNA o numerze 380. Okazuje się bowiem, że wpływa ono na białko komórkowe kluczowe w rozwoju nowotworów – białko p53. Jest ono nazywane strażnikiem genomu, ponieważ indukuje naprawę uszkodzonego DNA oraz wyzwala samobójczą śmierć komórki w przypadku nieprawidłowości nie poddających się naprawie. Komórki naszego organizmu by przekształcić się w komórki nowotworowe muszą utracić funkcję białka p53 na skutek jego mutacji lub innych procesów.Naukowcy w swoim badaniu przyjrzeli się szczególnie złośliwemu nowotworowi wieku dziecięcego – nerwiakowi zarodkowemu. Co ciekawe w 99% przypadków charakteryzuje się on brakiem mutacji w samym białku p53. Zamiast tego zauważono w komórkach zmienionych nowotworowo nadprodukcję microRNA 380. Prowadzi to do zablokowania funkcji p53 i toruje drogę do rozwoju guza. To właśnie zablokowanie funkcji tych małych fragmentów RNA jest kluczem do nowej terapii. Po jej zastosowaniu ilość i funkcja białka p53 powróciła do prawidłowego poziomu powodując śmierć komórek nowotworowych i zmniejszając znacząco rozmiary guza.„Naprawdę rewolucyjne w tym wszystkim jest to, że po raz pierwszy przy pomocy prostego wstrzyknięcia inhibitora microRNA udało się powstrzymać wzrost guza nowotworowego”Badanie znajdują się jeszcze we wczesnym stadium. Jednak już teraz wydają się dawać nadzieję w walce z nowotworami takimi jak guzy mózgu, nerwiak zarodkowy oraz czerniak. Źródło: Science Daily/kp/pk

