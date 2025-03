Spis treści:

Kolagen jest głównym białkiem budulcowym występującym w różnych tkankach łącznych organizmu: skórze, kościach, ścięgnach i mięśniach. Stanowi 30% całkowitego białka w naszym ciele. Odpowiada za wytrzymałość i elastyczności struktur, w których skład wchodzi. Dzięki niemu skóra jest jędrna i nawilżona, stawy wytrzymałe, kości twarde, a układ odpornościowy zdolny do odpierania zagrożeń. Kolagen jest obecny również w narządach wewnętrznych, naczyniach krwionośnych i wyściółce jelit. Wraz z wiekiem, od 25 roku życia, produkcja kolagenu w organizmie wyhamowuje, co jeszcze bardziej nabiera tempa w czasie okołomenopauzalnym. Po 60-tce ciało niemal nie produkuje już kolagenu i potrzebuje uzupełnienia tego związku. Z racji wielu pełnionych kluczowych funkcji niedobór kolagenu może skutkować różnorodnymi objawami i negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Niedobór kolagenu prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Ilość tego białka możesz skontrolować w badaniu krwi, ale o jego niedoborze świadczą też określone objawy. Dobrze jest je znać. Są to głównie:

Jak widać, objawy niedoboru kolagenu są różnorodne i złożone, co potwierdza tylko fakt, że białko to pełni niezwykle ważną rolę w różnych procesach organizmu.

Gdy się starzejesz, poziom kolagenu w organizmie naturalnie spada. Zanikają włókna kolagenowe a tworzenie się nowych zwalnia. Szczególnie intensywny proces utraty kolagenu rozpoczyna się po menopauzie, co ma związek z obniżeniem stężenia estrogenu. Oprócz naturalnych procesów zależnych od wieku istnieje więcej możliwych przyczyn niedoborów kolagenu. Są to:

Produkcję kolagenu można przyspieszać poprzez zdrowy styl życia, dietę oraz suplementację. Zalecane są zwłaszcza takie zmiany jak zrezygnowanie z palenia papierosów, unikanie picia alkoholu i ochrona przed promieniowaniem słonecznym.

Kolagen można uzupełnić dietą bogatą w takie produkty jak podroby, drób ze skórą, mięso, ryby, nóżki wieprzowe. Niestety większość produktów obfitujących w kolagen ma sporo kalorii i tłuszczu, dlatego spożywanie ich w nadmiarze jest szkodliwe dla zdrowia. Aby wspierać prawidłowe działanie organizmu, postaw na dobrze zbilansowaną dietę, która składa się z warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, orzechów, umiarkowanych ilości drobiu i innych mięs, jaj oraz ryb.

W aptekach możesz kupić różne suplementy zawierające kolagen. Występują w formie tabletek, proszku do rozpuszczania w wodzie oraz preparatów do stosowania miejscowego. Niektóre badania dowodzą, że przyjmowanie doustnie kolagenu poprawia elastyczność i nawilżenie skóry, a zmarszczki stają się mniej widoczne. Niestety istnieje ograniczona liczba badań naukowych dotycząca skuteczności takiej kuracji. Według dostępnych źródeł suplementacja jest bezpieczna, dobrze tolerowana i nie powoduje działań niepożądanych.

Jeżeli zdecydujesz się na dodatkowe wsparcie, sięgaj po preparaty z dodatkiem witaminy C (poprawia syntezę kolagenu) lub kwasu hialuronowego (ma właściwości nawilżające i wzmacnia naczynia krwionośne). Aby odczuć efekty, stosuj kolagen regularnie przez dłuższy czas (kilka tygodni lub miesięcy). Przyjmowanie większych dawek nie powoduje wzmocnienia działania, a może zwiększać ryzyko skutków ubocznych. Kieruj się informacjami zawartymi w ulotce, a gdy masz problemy ze zdrowiem lub przyjmujesz leki, koniecznie wcześniej skonsultuj się z lekarzem.