Nieszczelne jelita to stan rozpoznawany przez niektórych specjalistów, najczęściej zajmujących się medycyną niekonwencjonalną, określający zespół objawów spowodowanych zwiększoną przepuszczalnością jelit. W rezultacie ma dochodzić do przedostawania się przez uszkodzoną strukturę jelit drobnoustrojów, toksyn i innych niepożądanych związków do krwiobiegu.

W następstwie przepuszczalności jelit występuje reakcja układu odpornościowego, chroniczne stany zapalne, a organizm staje się narażony na nieprzyjemne dolegliwości, a także poważne choroby, jak stwardnienie rozsiane, zespół chronicznego zmęczenia, migreny, alergie czy autyzm.

W niewielkim stopniu każdy z nas ma nieszczelne jelito, jednak u części osób dochodzi do znaczny pęknięć i innych uszkodzeń w wyściółce jelit, przez co część szkodliwych związków przedostaje się do kolejnych tkanek.

Co może spowodować nieszczelność jelita? Wśród możliwych przyczyn wymienia się wiele czynników, w tym:

Dotychczas powstało niewiele dowodów potwierdzających związek istnienia nieszczelnych jelit z różnymi chorobami całego organizmu. Dlatego ten stan nie jest jednostką funkcjonującą oficjalnie w medycynie. Lekarz może nie rozpoznać nieszczelnego jelita. Chociaż trzeba przyznać, że rośnie zainteresowanie naukowców poszerzaniem wiedzy na temat nieszczelnych jelit oraz opracowywaniem leków, które pomogłyby pacjentom.

Nieszczelność jelit prowadzi do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych. Może wiec objawiać się:

Przede wszystkim wymienia się związek nadmiernej przepuszczalności jelit z chorobą Leśniowskiego-Crohna, zespołem jelita drażliwego, stanami zapalnymi żołądka i celiakią. Jednak eksperci wskazują też na szereg innych problemów ze zdrowiem.

Nieszczelność jelit, według propagatorów tego terminu, może być źródłem:

Istnieje jednak niewiele dowodów potwierdzających, że te przypadłości są spowodowane nieszczelnością jelit.

Z uwagi na to, że nieszczelność jelit nie jest diagnozowana przez większość lekarzy i istnieje mało danych na ten temat, nie ma standardów leczenia tego stanu.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów, należy udać się do lekarza rodzinnego, który przede wszystkim powinien skierować na podstawowe badania.

W postępowaniu w przypadku podejrzenia nieszczelności jelit najważniejsze jest unikanie czynników potencjalnie powodujących problem:

Lekarze apelują, aby podchodzić do suplementów, ziół i "terapii leczących nieszczelne jelita", z dużą dozą sceptycyzmu. Nie jest zalecana również dieta eliminacyjna (unikanie glutenu czy laktozy), chyba że jest to konieczne, jak w przypadku celiakii. W innej sytuacji może prowadzić do niedoborów żywieniowych.

Żywienie ma decydujący wpływ na stan jelit. Rozwiązaniem jest dieta przeciwzapalna. W przypadku nieszczelnych jelit poleca się: