Z punktu widzenia zdrowia, buty na obcasie są od dawna owiane złą sławą. Noszone dla wizualnego wydłużenia nóg, podkreślenia szczuplejszej sylwetki i dodania sobie kilku centymetrów, mogą powodować niestety rozmaite przeciążenia układu ruchu. Nie brakuje na to dowodów. Mimo wszystko mitem jest stwierdzenie, że noszenie butów na obcasie jest całkowicie niezdrowe.

Stopa nie lubi wysokich obcasów?

Stopa człowieka jest bardzo ważnym elementem układu ruchu. Jest naszą podporą, miejscem styku ciała z podłożem, wpływa na to, jak się poruszamy, jaką mamy postawę. W stopach znajduje się 1/4 wszystkich kości, które posiadamy. Nic dziwnego, że właściwe obuwie jest wyjątkowo ważne dla naszego zdrowia.

Według specjalistów ludzka stopa nie jest przystosowana do noszenia obuwia na wysokim obcasie. A im wyższy i węższy obcas, tym większe obciążenie sobie fundujemy. Buty do codziennego chodzenia powinny mieć odpowiednią amortyzację, utrzymywać stabilność stopy, być dopasowane, mieć miękką podeszwę. Nie powinny być zbyt ciężkie, ani wykonane ze sztucznych nieoddychających materiałów. Nie da się ukryć, że szpilki nie spełniają tych wymogów.

Chodzenie na obcasach może powodować szereg problemów zdrowotnych: mikrourazy, złamania przeciążeniowe, haluksy i inne deformacje stóp, skręcenie kostki, ból kolan lub stóp, skrzywienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i bóle pleców, osłabienie więzadeł…

Pomimo ciężkich zarzutów, istnieją też fachowe opinie, że noszenie butów na obcasie ma zalety.

Wzmocnienie mięśni miednicy i inne zalety noszenia butów na wysokim obcasie

Profesor Maria Cerruto z Uniwersytetu w Weronie (i fanka butów na obcasie) swoimi badaniami dowodzi, że umiarkowanie wysoki obcas nie jest zły dla zdrowia kobiet, tak jak niektórzy uważają.

Noszenie butów na obcasach sprawia, że nie trzeba dodatkowo ćwiczyć mięśni dna miednicy, aby pozostały napięte i elastyczne - uważa prof. Maria Cerruto.

Mięśnie te wpływają na zdrowie pęcherza moczowego, jelit i innych narządów miednicy, ale też odpowiadają za przyjemność z seksu. Ćwiczenia dna miednicy są podstawą leczenia takich problemów zdrowotnych, jak wypadanie narządów rodnych oraz nietrzymanie moczu. Ich osłabienie dokucza kobietom po porodzie oraz menopauzie. Prof. Cerruto obserwowała 66 kobiet w wieku poniżej 50 lat, które chodziły na obcasach o wysokości od 2 do 5 cm. W rezultacie uaktywnienie mięśni dna miednicy zmniejszało też ból w tym rejonie.

Noszenie butów na obcasach poprawia umięśnienie nóg, rzeźbi łydki i pośladki, może poprawić sylwetkę, ponieważ powoduje prostowanie pleców, ściągnięcie łopatek i wciągnięcie brzucha. Warto wspomnieć, że w sportowych butach pod piętą często jest podwyższenie, a palce są niżej niż tył stopy.

Masz dość obcasów i chcesz chodzić w butach na płaskiej podeszwie? Przestawiaj się stopniowo. Specjaliści zauważają, że nagłe przestawienie się z butów na wysokim obcasie na płaskie buty przez kobiety, które regularnie chodziły na wysokim obcasie, może powodować bolesne dolegliwości. Wskazana jest zmiana „krok po kroku”.

Jaką wysokość powinien mieć obcas?

To podstawowe pytanie. Jeśli chcemy nosić buty na obcasie, to warto wiedzieć że według badań noszenie obuwia na około 3,5–centymetrowym obcasie nie wpływa negatywnie na pracę stopy i jej budowę. Obcas powyżej 5 cm może już mieć niekorzystny wpływ na układ ruchu. Kilkunastocentymetrowe podwyższenia są kompletną katastrofą dla postawy, zdrowia kości i stawów. Również w badaniach prof. Cerruto sugeruje się, że korzystne może być noszenie obcasów o wysokości od 2 do 5 cm. Buty i obcas nie powinny być zbyt wąskie.

