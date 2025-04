Reklama

W ciągu ośmiu godzin pracy przed monitorem Twoje oczy wykonują około 30 tysięcy ruchów. To naprawdę męczące! Zwłaszcza że zwykle nie ułatwiasz im życia. Zmuszasz je do pracy w kiepskim oświetleniu, przed ekranem ze źle ustawionymi parametrami obrazu. Zmień to wreszcie!



1. Postaw monitor na dobrym poziomie. Najlepiej, gdy znajduje się w odległości 40–75 cm od twarzy, a środek ekranu jest 10–22 cm poniżej Twoich oczu (gdy siedzisz wyprostowana, pierwszy wiersz powinien być nieco poniżej linii wzroku). Jeśli ekran jest zbyt nisko, podnieś monitor (są do tego specjalne podkładki, ale sprawdzi się też gruba książka) lub obniż krzesło – siedzenie nie może być poniżej kolan. Jeżeli ekran stoi za wysoko, podnieś krzesło, tak aby Twoje stopy dotykały podłogi.

2. Uspokój ekran. Zadbaj o to, aby wyeliminować migotanie. Jest to w dużej mierze zależne od częstotliwości odświeżania obrazu. Minimalna częstotliwość, przy której obraz nie migocze, to 75 Hz. Wielu specjalistów zaleca jednak, aby zwiększyć ją do 80–85 Hz. Wyreguluj więc parametry ekranu w ustawieniach komputera.

3. Kontroluj blaski i cienie. Odblaski wywoływane przez źródła światła pogarszają widoczność obrazu i męczą oczy. Ustaw monitor tak, by promienie światła padały na jego bok, lub by tył urządzenia był skierowany do okna pod kątem 45 stopni. Nigdy nie ustawiaj monitora naprzeciwko okna lub w ten sposób, że odbija się ono w ekranie. Oczy muszą wtedy stale wyrównywać różnicę jasności między ekranem a otoczeniem, co dodatkowo je męczy.

4. Ogranicz światło. Gdy pracujesz przy komputerze, patrzysz prosto przed siebie. Światło wpada Ci bezpośrednio w oczy. To źle działa na Twój wzrok, zwłaszcza gdy jest ono zbyt jasne. Jeśli to możliwe, przytłum źródła światła. Zaciągnij żaluzje na okno. Wyłącz lampy, które Ci przeszkadzają (pamiętaj, że silniej odbija się na ekranie komputera światło jarzeniówek niż zwykłej żarówki).

5. Zmień monitor. Płaskie monitory ciekłokrystaliczne (LCD) nie migoczą, zapewniają lepszą kontrastowość obrazu i niski stopień odbijania światła. Poza tym mieszczą się nawet na zapchanych biurkach i ułatwiają zachowanie optymalnego odstępu monitora od użytkownika.

6. Nakłoń komputer do współpracy. Możesz zastosować program komputerowy, który zadba o Twoje oczy. Anti-EyeStrain pomaga rozplanować czas spędzany przed komputerem. Przypomni o przerwie, zanim poczujesz się zmęczona, i zaproponuje ćwiczenia dla oczu. EyeCare Reminder powiadamia zaś o konieczności przerwy w pracy. Pokazuje komunikat, abyś popatrzyła na daleki obiekt lub odeszła od biurka i wykonała kilka ćwiczeń.

7. Dobierz czcionkę. Jej rozmiar powinien być co najmniej o 3 punkty większy od najmniejszej, jaką możesz czytać. Jeśli patrzysz na monitor z odległości 60 cm, wysokość wielkich liter i wersalików powinna wynosić co najmniej 5,5 milimetra. Używaj w miarę możliwości prostej czcionki (im wymyślniejsza, tym trudniejsza do czytania). Korzystaj też z funkcji powiększania okna, aby zmniejszyć obciążenie wzroku.

8. Pisz czarno na białym. Zapewnisz sobie optymalny kontrast i obraz. Inne zestawienia barw są dopuszczalne, pod warunkiem że jest duży kontrast między znakami a tłem. Unikaj czarnego tła z jasnymi znakami – taka kombinacja jest szczególnie uciążliwa dla oczu podczas redagowania tekstów i częstego porównywania z wydrukiem. Ciągłe zmiany kontrastu powodują bowiem szybkie zmęczenie wzroku.

9. Nie nadużywaj kolorów. Oko musi się bardziej dostosowywać do odbioru obrazu barwnego, ponieważ światło kolorowe niejednakowo załamuje się na soczewce oka. Na przykład na barwę czerwoną oko reaguje tak, jakby patrzyło na przedmiot bardzo oddalony, a na niebieską – mocno przybliżony. Ta różnica musi być wyrównywana przez mięśnie oka, co zmusza je do dodatkowej pracy i wywołuje większe zmęczenie. Gdy tylko możesz, ograniczaj ilość kolorów na ekranie.

10. Często mrugaj. Praca przed ekranem powoduje wysychanie gałek ocznych. Bo gdy wpatrujesz się w monitor, mrugasz zdecydowanie rzadziej, pozbawiając oczy łagodzącego działania warstewki łez. Gałka oczna nie jest wtedy w naturalny sposób nawilżana i oczyszczana z kurzu. Co jakiś czas zrób przerwę w pracy i przez chwilę pomrugaj powiekami.

11. Zrób oczom gimnastykę. Twój wzrok jest przez wiele godzin ustawiony stale na tę samą odległość. Pogarsza to akomodację (zdolność dostosowywania się oka do widzenia przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), a mięśnie oka stają się mniej elastyczne i słabsze. Co jakiś czas oderwij wzrok od ekranu i popatrz w dal. Ćwicz mięśnie gałek ocznych. Zataczaj oczami ósemki w poziomie. Patrz jak najdalej w różnych kierunkach, do góry, na dół, w lewo, w prawo i po skosie.

12. Spójrz w ciemność. Zasłoń oczy środkiem dłoni (tak, by palce skrzyżowały się na czole). Jednak nie uciskaj gałek ocznych. Siedź wyprostowana z łokciami opartymi o stół. Poczekaj, aż zobaczysz kompletną czerń. Ta metoda, zwana palmingiem, to najlepszy relaks dla oczu.

13. Nakarm oczy. Witaminy: A, C i E oraz beta-karoten, a także cynk, selen, magnez, cholina, luteina i zeaksantyna pomagają utrzymywać oczy w dobrej formie i poprawiają ostrość wzroku. Najlepiej są przyswajane razem z pożywieniem. Okresowo sięgaj po preparaty zawierające np. wyciąg z borówki czernicy, które zmniejszają zmęczenie oczu spowodowane pracą przy komputerze.

14. Popatrz na stereogram. To specjalny trójwymiarowy obrazek. Oczy, aby dostrzec obraz wśród tworzących go niewyraźnych plamek, muszą rozluźniać mięśnie gałki ocznej. Dzięki temu znakomicie się relaksują i odpoczywają. Poszukaj stereogramów np. na stronie www.eyetricks.com/3dstereo.htm.