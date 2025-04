Trwa właśnie Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (14-20 listopada). 18 listopada to zaś Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Polskie i zagraniczne organizacje wzywają rządy do podjęcia działań mających na celu zaprzestania nadużywania antybiotyków w hodowli zwierząt. Fundacja CIWF Polska (Compassion in World Farming), członek międzynarodowej Koalicji Ratujmy Nasze Antybiotyki, wyprodukowała nawet animację, która dotyczy tego tematu. Dlaczego jest to tak ważne i czym dla nas grozi nadużywanie antybiotyków wśród zwierząt hodowlanych?

Nadużywanie antybiotyków u zwierząt powoduje rozwój superbakterii, które mogą nas zabić

Śmierć co trzy sekundy



W Unii Europejskiej 25,000 osób rocznie umiera z powodu odporności na antybiotyki. Wszystko przez to, że zwierzęta, których mięso jadamy, są faszerowane antybiotykami określanymi jako „krytycznie ważne w leczeniu ludzi”. Szacuje się, że jeśli nie zatrzymamy tego procederu, do 2050 roku co 3 sekundy z tego powodu będzie umierać jedna osoba.

Dlaczego na fermach podaje się zwierzętom antybiotyki?



Zwierzętom podaje się antybiotyki, ponieważ umożliwia to hodowlę intensywną, często w bardzo złych warunkach (tłoczenie w klatkach, wykorzystywanie do granic możliwości), które sprawiają, że kury, krowy czy świnie mogą często chorować. Aby zapobiegać chorobom, zwierzakom masowo podaje się antybiotyki – także zapobiegawczo. Takie praktyki powodują powstawanie superbakterii, które są oporne na antybiotyki, stając się tym samym ogromnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Animacja, która otwiera oczy na problem

Fundacja CIWF Polska zachęca polskich obywateli w krótkiej animacji do tego, by wezwali Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia do podjęcia natychmiastowych działań w kwestii nadużywania antybiotyków w rolnictwie. Film animowany pokazuje zagrożenia, jakie płyną dla ludzkiego zdrowia z tego powodu. Działacze fundacji zachęcają również do podpisania listu skierowanego do polskiego rządu, by ten zajął zdecydowane stanowisko w trakcie zbliżających się negocjacji dotyczących stosowania antybiotyków weterynaryjnych w Europie.

CIWF Polska, zwracając uwagę na ten ważny problem, wzywa ministrów do poparcia propozycji wprowadzenia ogólnoeuropejskiego zakazu masowego profilaktycznego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym, a także znacznego ograniczenia stosowania w rolnictwie antybiotyków zaklasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia, jako "krytycznie ważne w leczeniu ludzi”.

O nadużywaniu antybiotyków u zwierząt hodowlanych już pisaliśmy. Warto jednak przytoczyć najnowsze dane opublikowane w zeszłym miesiącu przez Europejską Agencję Leków, które pokazały, że wielu krajom europejskim nie udaje się zaprzestać masowego nadużywania antybiotyków w rolnictwie. Dane te pokazują, że stosowanie antybiotyków w Europie jest ponad dwukrotnie wyższe u zwierząt niż u ludzi. Co gorsze, w europejskich gospodarstwach ponad 91% antybiotyków podawanych jest zwierzętom masowo, w paszy lub w wodzie pitnej, najczęściej w przemysłowej hodowli świń i drobiu.

fot. CIWF Polska

Masowe profilaktyczne podawanie zwierzętom ważnych antybiotyków jest całkowicie niedopuszczalne. Praktyki te nie tylko powodują rosnącą oporności bakterii na antybiotyki, ale przede wszystkim wspierają istnienie intensywnej, okrutnej przemysłowej hodowli zwierząt. Na początku 2017 roku państwa członkowskie zadecydują o przyszłości stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Rząd musi wykorzystać tę okazję i zająć zdecydowane stanowisko w sprawie nadużywania antybiotyków w rolnictwie oraz domagać się zmian w systemach hodowli. Poprzeć takie, w których zwierzęta będą miały zapewnione dobre warunki, w których nie będą masowo chorować, dzięki czemu nie trzeba będzie podawać im ogromnych ilości antybiotyków. Minister Rolnictwa musi podjąć działania już teraz, aby chronić zdrowie obywateli przed skutkami nadużywania antybiotyków w hodowli przemysłowej

– powiedziała Małgorzata Szadkowska, dyrektor CIWF Polska.

Nadużywanie antybiotyków w hodowli – sytuacja w Polsce



Niestety, zajmujemy niechlubne 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi). Ich zużycie w ciągu trzech lat (pomiędzy 2011 a 2014) wzrosła o 23%. Zwierzętom w Polsce podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kilogram masy ciała zwierzęcia, podczas gdy maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg).

Czy mamy szansę zmienić tę sytuację?



Aby zrobić coś w tej sprawie, musimy działać. Na stronie ciwf.pl/antybiotyki można podpisać apel do polskiego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela oraz ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o wsparcie propozycji unijnych dotyczących zakazu rutynowego, prewencyjnego, masowego podawania leków całym grupom zwierząt.

Na początku 2017 roku rozpoczną się rozmowy pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów w sprawie proponowanych rozporządzeń odnośnie weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz leczniczych. W marcu 2016 roku 95% Europosłów głosowało za ogólnoeuropejskim zakazem profilaktycznego masowego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym. Dzisiejsze działania publiczne mają na celu domaganie się od ministrów poparcia takiego zakazu.

Koalicja Ratujmy Nasze Antybiotyki apeluje o zmniejszenie zużycia antybiotyków w całej Unii Europejskiej o 50% do roku 2020 i o 80% do 2050 roku. Wzywa rządy państw członkowskich, producentów żywności i europejskich decydentów politycznych do podjęcia natychmiastowych działań:

wprowadzenia zakazu rutynowego profilaktycznego podawania antybiotyków grupom zdrowych zwierząt;

wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania wszystkich Krytycznie Ważnych Antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków. Krytycznie Ważne Antybiotyki powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu poszczególnych chorych zwierząt, u których testy wrażliwości wykazały, że żadne inne antybiotyki nie zadziałają;

podjęcia działań mających na celu poprawę zdrowia i warunków życia zwierząt hodowlanych.

fot. Fotolia

Artykuł powstał na podstawie materiałów prasowych oraz informacji ze strony ciwf.pl.