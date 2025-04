Sezon na przeziębienia w pełni. Złapać katar, kaszel i przypieczętować to gorączką to o tej porze roku żaden problem. W takiej sytuacji mamy ochotę sięgnąć po lek, który rozprawi się z chorobą niemal od ręki. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to antybiotyk. Czy to naprawdę dobry pomysł?

Czy warto stosować antybiotyki na przeziębienie?

Zdecydowaną większość sezonowych infekcji powodują wirusy, których antybiotyki nie są w stanie pokonać. Dlatego podawanie ich w takiej sytuacji absolutnie nic nie daje – nie poprawia stanu chorego, a może go wręcz pogorszyć. Zbyt często stosowane antybiotyki niepotrzebnie obciążają bowiem nasz układ odpornościowy i zwiększają ryzyko np. wystąpienia biegunki polekowej lub wtórnych zakażeń grzybiczych. Dlatego lepiej nie naciskać na lekarza, żeby wypisał te leki na wyrost i nie sięgać po nie na własną rękę (np. po te, które pozostały w apteczce po poprzedniej infekcji).

Kiedy potrzebny jest antybiotyk?

Z wirusami organizm musi poradzić sobie po prostu sam. Są jednak takie sytuacje, gdy lekarz decyduje się podać przeziębionemu pacjentowi antybiotyk. Dzieje się tak:

gdy chory ma mocno nasilone objawy, które zdaniem lekarza wskazują na nadkażenie bakteryjne;

które zdaniem lekarza wskazują na nadkażenie bakteryjne; jeśli stan chorego (przewlekłe choroby, podeszły wiek) podnosi ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnej.

Czy powinnaś brać antybiotyk?

Decyzję o tym, czy antybiotyk jest konieczny, zawsze podejmuje lekarz. W większości przypadków robi to na podstawie własnej wiedzy i obserwacji. To jednak nie zawsze się sprawdza. Dlatego, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące rodzaju infekcji, lekarz może zlecić ci dodatkowe badania, które jednoznacznie rozstrzygną, co wywołało chorobę.

Najprostszym testem, który daje informację o tym, jaki charakter ma infekcja, jest tzw. badanie CRP, czyli określenie poziomu białka C-reaktywnego. Aby je przeprowadzić, wystarczy jedna kropla krwi, np. z palca. Wynik dostępny jest już po kilku minutach. Jeśli CRP jest mniej niż 10 mg/l krwi, to znaczy, że jesteś zdrowa. Jeśli wynik znacznie przewyższa normę, prawdopodobnie w organizmie panoszy się jakaś bakteria, która powoduje przykre dolegliwości.

W takiej sytuacji lekarz nie zawaha się i wypisze ci antybiotyk o szerokim spektrum działania (taki, który działa na wiele różnych szczepów bakterii).

Czasami lekarz może zlecić dodatkowo antybiogram, który pozwala precyzyjnie dobrać antybiotyk. Przed jego zrobieniem pobiera się wymaz np. z gardła pacjenta. Jeśli znajdą się w nim bakterie, zostaną one namnożone w laboratorium i poddane działaniu różnych antybiotyków. Ten, który zdziała na nie najlepiej, trafi do chorego.

Dlaczego nadużywanie antybiotyków jest tak groźne?

Nadużywanie antybiotyków niesie ze sobą przykre konsekwencje nie tylko dla zażywającego je pacjenta. To niebezpieczne dla nas wszystkich. Nagminne i niewłaściwe stosowanie tego typu leków doprowadziło do uodpornienia się na nie wielu szczepów bakterii. A to powoduje, że coraz trudniej pokonać antybiotykami niektóre choroby (trzeba stosować leki w różnych kombinacjach i przez dłuższy okres). Jeśli więc chcemy, żeby antybiotyki służyły jeszcze naszym dzieciom i wnukom, stosujmy je rozważnie.

