W sezonie zimowym można odnieść wrażenie, że wszyscy są przynajmniej trochę przeziębieni. Wystarczy wejść do autobusu i posłuchać. Jeden kicha, drugi kaszle, trzeci chrząka. A ponieważ większość infekcji to wirusówki, które przenoszą się drogą kropelkową, złapać je jest bardzo łatwo. Wystarczy, że ktoś chory na nas kichnie, albo „tylko” uściśnie nam dłoń na powitanie czy dotkniemy zakażonego przedmiotu (niektóre wirusy potrafią przetrwać poza żywym organizmem do trzech godzin), a potem przeniesiemy wirusa w okolice jamy ustnej przed umyciem rąk. Wówczas wirusy natychmiast zaczynają namnażać się na naszych śluzówkach. Co ciekawe, u różnych osób te same zarazki mogą spowodować różne infekcje – u jednych zaatakują oczy, wywołując zapalenie spojówek, u innych nos i gardło – powodując katar i zapalenie gardła, a u niektórych "schodzą" niżej i wówczas mamy do czynienia właśnie z zapaleniem oskrzeli.

Objawy zapalenia oskrzeli

Zapalenie oskrzeli nie zawsze zaczyna się tak samo. Czasem choroba rozwija się powoli, zaczyna od kataru, potem dołącza do niego uporczywy kaszel. Niektóre infekcje przebiegają jednak błyskawicznie i w ciągu kilku godzin mamy do czynienia z pełnoobjawowym zapaleniem oskrzeli. Dlatego nigdy nie wolno lekceważyć objawów. Jeśli masz choć jeden z nich, koniecznie wybierz się do lekarza:

przedłużający się kaszel – napadowy, suchy lub mokry, ale z małą ilością odkrztuszanej wydzieliny;

– napadowy, suchy lub mokry, ale z małą ilością odkrztuszanej wydzieliny; duszności , niekiedy połączone z bólem w klatce piersiowej;

, niekiedy połączone z bólem w klatce piersiowej; furkotanie i świsty (można je usłyszeć w czasie oddychania);

(można je usłyszeć w czasie oddychania); gorączka lub stan podgorączkowy utrzymujący się od kilku dni, któremu towarzyszą ból gardła, pokasływanie i osłabienie.

Standard postępowania w przypadku zapalenia oskrzeli

Aby przekonać się, czy to faktycznie zapalenie oskrzeli, trzeba koniecznie wybrać się do lekarza. Żeby rozpoznać rodzaj infekcji lekarz powinien:

przeprowadzić z tobą wywiad – zapytać o objawy, ich nasilenie, przyjmowane na własną rękę leki, a także choroby przewlekłe (i preparaty przyjmowane na stałe). Jeśli palisz papierosy, koniecznie o tym także powiedz lekarzowi;

– zapytać o objawy, ich nasilenie, przyjmowane na własną rękę leki, a także choroby przewlekłe (i preparaty przyjmowane na stałe). Jeśli palisz papierosy, koniecznie o tym także powiedz lekarzowi; osłuchać cię – chodzi o to, aby sprawdzić, co się dzieje w oskrze-lach i płucach. Dla zapalenia oskrzeli charakterystyczne są trzaski i szmery, które lekarz bez trudu wysłucha za pomocą stetoskopu;

– chodzi o to, aby sprawdzić, co się dzieje w oskrze-lach i płucach. Dla zapalenia oskrzeli charakterystyczne są trzaski i szmery, które lekarz bez trudu wysłucha za pomocą stetoskopu; skierować na RTG klatki piersiowej – jeśli lekarz nie ma pewności czy infekcja nie rozwinęła się i nie objęła już płuc;

– jeśli lekarz nie ma pewności czy infekcja nie rozwinęła się i nie objęła już płuc; skierować na badanie CRP. To tzw. białko ostrej fazy. Jego podniesiony poziom wskazuje na to, że infekcję wywołała jakaś bakteria. Jeśli CRP mieści się w granicach normy, to prawdopodobnie za zapaleniem oskrzeli stoją wirusy.

Kwestia antybiotyku, czyli jak przebiega leczenie

Przede wszystkim trzeba wziąć zwolnienie lekarskie – organizm potrzebuje czasu na zregenerowanie się. Najlepiej ten czas spędzić w domu i odpoczywać. Poza tym konieczne jest przyjmowanie leków. Na zapalenia oskrzeli lekarze najczęściej przepisują środki wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę (mukolityki), preparaty rozszerzające oskrzela, zwykle w postaci inhalatorów – tego typu preparaty pozwalają na łatwiejsze odkasływanie wydzieliny. Jeśli badanie krwi (CRP) potwierdziło, że infekcję wywołały bakterie, konieczne jest podanie antybiotyku i leków osłonowych (probiotyków – dostępne w aptece bez recepty). W przypadku małych dzieci oraz osób po 65. roku życia lekarze często przepisują antybiotyk profilaktycznie, żeby zapobiec tzw. nadkażeniu bakteryjnemu. Chodzi o to, że organizmy dzieci oraz osób starszych z trudem radzą sobie z zapaleniem oskrzeli. Wydzielina długo zalega w drogach oddechowych, a to może sprawić, że namnożą się w niej bakterie. Istnieje również spore ryzyko, ze zapalny śluz zejdzie jeszcze niżej do płuc. Dlatego lepiej nie ryzykować i wziąć antybiotyk przepisany przez lekarza.

Uwaga! To może być niebezpieczne przewlekłe zapalenie oskrzeli!