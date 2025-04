Chociaż grypę często mylimy z przeziębieniem, obie choroby powinniśmy leczyć w nieco inny sposób. Przeziębienie, jako dolegliwość nieco lżejsza (ale taka, której również nie możemy bagatelizować!), zwykle nie wymaga leżenia w łóżku i przyjmowania garści leków. W przypadku grypy, niedoleczenie może spowodować wiele niepożądanych powikłań, np. zapalenie płuc czy zapalenie oskrzeli.

Jakie są powikłania niewyleczonej grypy?

Co powinieneś wiedzieć na temat leczenia grypy?

Nie stosuj antybiotyków

Grypa to choroba wirusowa, a nie bakteryjna. Właśnie dlatego w trakcie jej leczenia nie należy przyjmować antybiotyków. Grypa mija samoistnie po kilku dniach. Choremu wystarczy podawać tylko leki przeciwgorączkowe. Nie warto też sięgać po leki na przeziębienie i grypę dostępne w aptece. Nie pomogą, gdy jesteś już zarażony.

Witamina C nie leczy grypy

Mitem jest, że łykanie kilku tabletek witaminy C naraz ochroni nas przed rozwojem choroby. Do tej pory nie opublikowano żadnych wyników badań świadczących o pozytywnym wpływie przyjmowania witaminy C na zarażony wirusem grypy organizm. Wiadomo jednak jedno – stosowanie preparatów z witaminą C na pewno nam nie zaszkodzi. Radzimy jednak wybierać naturalne źródła – pietruszkę, cytrusy czy paprykę.

Szczepionki przeciw grypie są skuteczne

Przyjmowanie szczepionki przeciw grypie naprawdę działa. Zawarte w niej wirusy sprawiają, że organizm nabiera odporności i gdy wszyscy chorują, ty pozostajesz zdrowy i pełny energii. Potwierdzają to liczne badania naukowców na całym świecie. W niektórych przypadkach zdarza się jednak, że wirus grypy jest silniejszy niż podawana szczepionka. W takim wypadku grypa objawia się zdecydowanie łagodniej.

Dowiedz się więcej o szczepionkach na grypę!

Zażywaj gorących kąpieli

Wirusy grypy „uwielbiają” temperaturę ok. 33-34 stopni Celsjusza. Gdy delikatnie ją podniesiemy, ich rozwój zostanie zahamowany. Jak to osiągnąć? Weź krótką, ale gorącą kąpiel – najlepiej z kilkoma kroplami olejków eterycznych. Pomoże też moczenie stóp w gorącej wodzie, a następnie posmarowanie ich rozgrzewającą maścią i założenie grubych, wełnianych skarpet.

Wybierz jeden lek i się go trzymaj

Nie masz już sił, a domowe sposoby nie pomagają? Czas na leki. Wybieraj je jednak mądrze. W aptece znajdziesz preparaty z przeciwgorączkowym paracetamolem, działającym przeciwzapalnie ibuprofenem oraz takie, w których składzie znajdziesz składniki obkurczające śluzówkę nosa i gardła. Lekarze zalecają, by sięgać tylko po leki jednego rodzaju. Wieloskładnikowe proszki zawierają wiele składników, które mogą powodować senność.

Postaw bańki

Mija kolejny dzień, a objawy nadal nie ustępują? Wypróbuj metodę naszych babek – postaw bańki! Na szczęście współcześnie nie musimy już korzystać ze szklanych baniek, które trzeba było smarować alkoholem i trzymać nad płomieniem. Teraz w aptekach bez problemu kupimy bańki silikonowe, z których odsysamy powietrze. Dlaczego warto je stawiać? Bańki pobudzają układ odpornościowy, dzięki czemu organizm ma więcej siły do walki z wirusami grypy.

Z babcinej apteki

Zioła i naturalne wyciągi, stosowane przez kilka tygodni lub dłużej, zwiększają odporność na infekcje. Wspomagają produkcję białych krwinek odpowiedzialnych za zwalczanie zarazków. Substancje naturalne są bardzo skuteczne, dlatego dzisiejsi medycy coraz chętniej po nie sięgają.

Łyżka tranu na dzień dobry

Tran zawiera mnóstwo antyprzeziębieniowych kwasów omega-3, które są silnymi przeciwutleniaczami oraz mają działanie przeciwzapalne. Wzmacnia on układ odpornościowy i nabłonek dróg oddechowych. Stosuj go codziennie, najlepiej rano, gdy najszybciej przyswajasz składniki odżywcze.

Jest rekordzistą w ilości substancji aktywnych. Hamuje namnażanie się bakterii i sprzyja szybkiej regeneracji układu immunologicznego. Wieczorem pij mały kieliszek nalewki aloesowej.

Można ją stosować profilaktycznie i w czasie infekcji. Pobudza leukocyty T, które zwalczają infekcje i utrzymują w dobrej kondycji układ immunologiczny. Jak stosować? Krople, nalewka lub tabletki przez 8 tyg.

Zwalcza zarazki, wzmacnia naczynia krwionośne płuc i oskrzeli. Jak stosować? Do 40 g zmiażdżonego czosnku dodaj 80 g wody i 80 g cukru. Po tygodniu syrop nadaje się do picia (łyżka dziennie.)

Siemię lniane powleka śluzem drogi oddechowe, regeneruje nabłonek, dzięki czemu staje się odporny na wirusy i bakterie. Jak stosować? Zalej trzy płaskie łyżki 2 szklankami wrzątku i parz na małym ogniu ok. 15 min. Pij przed snem szklankę ciepłego naparu.

