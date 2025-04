Najczęstszym rodzajem zapalenia ucha jest zapalenie ucha środkowego. Ostre zapalenie ucha środkowego jest infekcją z obecnością płynu w uchu środkowym i zapaleniem błony śluzowej pokrywającej ucho środkowe. Jest znacznie częstsze u dzieci niż dorosłych. Na początkowym etapie za chorobę zazwyczaj odpowiadają wirusy, przedłużająca się infekcja może świadczyć o zakażeniu bakteriami. Leczenie zapalenia ucha zależy od tego, co wywołało infekcję, jaki odcinek układu słuchowego został objęty stanem zapalnym (ucho środkowe czy zewnętrzne) i kto choruje (inne postępowanie zaleca się w przypadku niemowląt, inne u starszych dzieci i dorosłych). Wielu rodziców zastanawia się, czy trzeba stosować antybiotyk. Do niedawna antybiotyki były przepisywane zawsze przy tego rodzaju infekcji, jednak w ostatnim czasie wytyczne się zmieniły.

Laryngolodzy podkreślają, że nie zawsze konieczny jest antybiotyk na zapalenie ucha. Aktualnie w większości przypadków zapalenia ucha środkowego w pierwszej kolejności stosuje się leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (miejscowo lub ogólnie) oraz ewentualnie krople do nosa obkurczające śluzówkę. Jeśli leczenie w ciągu 2-3 dni nie przynosi poprawy, wtedy lekarz najprawdopodobniej przepisze antybiotyk.

Antybiotyki w leczeniu zapalenia ucha środkowego rutynowo stosuje się:

u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia,

u dzieci z wysoką gorączką i nasilonymi objawami infekcji,

w przypadku obustronnego zapalenia ucha środkowego u dzieci poniżej 2 lat,

u dzieci z zaburzeniami odporności, nawracającymi zapaleniami ucha, wadami twarzoczaszki, zespołem Downa.

W przypadku niemowląt i dzieci poniżej 2 roku życia miesiąca, lekarze na ogół przepisują antybiotyk na zapalenia ucha środkowego. Chodzi o to, by uniknąć powikłań, które mogą być niebezpieczne dla tak małego dziecka (mogą prowadzić m.in. do niedosłuchu).

W przypadku zapalenia ucha środkowego stosuje się amoksycylinę. Jest to półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy należący do grupy aminopenicylin. Leczenie trwa zazwyczaj 7-10 dni. Dawkowanie tego antybiotyku na zapalenie ucha:

u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg dawka 1500-2000 mg co 12 godzin,

u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg 75-90 mg/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych co 12 godzin.

W leczeniu zapalenia ucha zastosowanie mają również cefuroksym, ceftriakson w zastrzykach lub klarytromycyna.

Po podaniu doustnym amoksycylina dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Poprawa powinna nastąpić po 2-3 dniach stosowania leku zgodnie z zaleceniami. Do tego czasu można przyjmować leki przeciwbólowe, aby uśmierzyć dolegliwości związane z infekcją ucha. Przeczytaj też: Jak szybko działa antybiotyk?

