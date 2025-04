Jesteś okularnicą? Lubisz swoje szkła? Super! Ale jeżeli ich noszenie bardziej Cię denerwuje, niż cieszy, warto to zmienić. Soczewki kontaktowe nie są już dziś jedyną opcją. Możesz skorygować wadę wzroku dzięki chirurgii refrakcyjnej (laserowej) lub zdecydować się na specjalne soczewki ortokorekcyjne, które niwelują wadę nocą. Obie metody są bardzo bezpieczne i coraz chętniej wykonywane na całym świecie. Przyjrzyj się im bliżej.

Dlaczego źle widzimy?

Aby powstał obraz, docierające do oka promieniowanie musi zostać zogniskowane na siatkówce. Za ten proces w dużym stopniu odpowiedzialna jest rogówka, działając jak obiektyw w aparacie fotograficznym. Jeśli jest zbyt wypukła, skupia promienie przed siatkówką (krótkowzroczność), a jeśli zbyt płaska – tuż za nią (nadwzroczność). Może się jeszcze pojawić asymetria w kształcie rogówki, przez co promienie nie zbiegają się – wtedy mówimy o astygmatyzmie. Efektem jest nieostre widzenie – rozmazany obraz. Odpowiednie wyprofilowanie rogówki, czyli jej spłaszczenie lub uwypuklenie, pozwala temu zapobiec.

Laserowa korekcja wzroku

To praktycznie jedyna metoda pozwalająca raz na zawsze pozbyć się wady wzroku. Nowoczesna, rozwijająca się w niesamowitym tempie technika ograniczyła ryzyko powikłań i niepowodzeń do minimum. Laserem można korygować bardzo szeroki zakres krótkowzroczności, nadwzroczności, a także astygmatyzmu.



Na czym polega operacja

Światło lasera zmienia optykę oka (krzywiznę rogówki) na tyle, że odzyskuje ono ostrość widzenia. W przypadku redukcji krótkowzroczności związane jest to ze spłaszczeniem (ścieńczeniem) rogówki w części centralnej, czyli tam, gdzie jest zbyt wypukła (tak jakby się odcinało wierzchołek jajka). W wypadku dalekowzroczności spłaszczenie rogówki odbywa się poza obszarem centralnym, tak aby uzyskać jej większe zakrzywienie. Zdecydowanie łatwiejszym i przynoszącym lepsze rezultaty zabiegiem jest redukcja minusów. Korekcja jest bezpieczna, bo wszystko odbywa się pod kontrolą komputera.

Operacji możesz się poddać, jeżeli ukończyłaś 21. rok życia. Wcześniej wada wzroku może być niestabilna, bo oko ciągle rośnie. Nie jesteś dobrą kandydatką, jeśli cierpisz na nadciśnienie, cukrzycę, jaskrę, masz zaćmę czy przewlekłe choroby rogówki i siatkówki, a także silne alergie, atopię, trądzik różowaty, skłonność do bliznowców, osłabienie odporności organizmu, choroby autoimmunologiczne (np. choroby tarczycy) oraz wszczepiony rozrusznik serca. Stany zapalne nie są przeciwwskazaniem, ale trzeba je wcześniej wyleczyć.



Przygotowanie do zabiegu: Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, zrezygnuj z nich na 2–3 tygodnie przed wizytą u lekarza (w przypadku twardych – na 4 tygodnie wcześniej). Rogówka potrzebuje bowiem trochę czasu, aby wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Dopiero wówczas, podczas badań kwalifikacyjnych, lekarz może ocenić jej krzywiznę i grubość.

W dniu zabiegu weź ze sobą okulary przeciwsłoneczne.

Zabieg: Trwa kilka minut. Wykonywany jest na leżąco, przy pełnej współpracy pacjenta (musi on, podczas pracy lasera, patrzeć centralnie w jeden punkt). Dlatego oko znieczulane jest wyłącznie miejscowo.

Po operacji: Dostaniesz cały zestaw kropelek. Szybkość gojenia się rogówki i efekty zabiegu, w dużej mierze zależą od sumiennego ich stosowania. Odpowiednie preparaty, przepisane przez lekarza, nawilżają oko i zapobiegają rozwojowi infekcji, wspomagają gojenie. W metodzie PRK na drugi dzień możesz odczuwać ból i łzawienie. Przy metodzie LASIK wszystko odbywa się całkowicie bezboleśnie. Zazwyczaj na pełen efekt będziesz musiała poczekać ok. 2 tygodni.

