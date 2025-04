Spis treści:

Bariatria to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem otyłości. Operacja bariatryczna jest zabiegiem chirurgicznym przeznaczonym przede wszystkim dla osób ze znaczną otyłością, którego celem jest długotrwała redukcja masy ciała i obniżenie ryzyka chorób związanych z nadwagą. Zabieg jest wykonywany na ogół laparoskopowo, rzadko metodą otwartą. Pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe i ogólne.

Jest kilka metod operacyjnego leczenia otyłości. Najczęściej wykonywaną obecnie operacją bariatryczną jest rękawowa resekcja żołądka. Trwa około 1,5 godziny i przebiega w znieczuleniu ogólnym. Polega na wycięciu 4/5 żołądka, co powoduje, że z reszty żołądka powstaje wąski rękaw o pojemności 100-150 ml. Narzędzia chirurgiczne wprowadzane są do jamy brzusznej przez kilka niewielkich otworów w brzuchu (metoda laparoskopowa).

Dzięki drastycznemu zmniejszeniu tego narządu pacjent odczuwa szybciej sytość i zmniejsza się uczucie głodu, przyjmuje mniej jedzenia i chudnie. Powrót do pełnej sprawności po operacji bariatrycznej trwa kilka tygodni.

Rzadziej przeprowadza się zabieg założenia opaski na żołądek. Obie procedury – resekcja rękawowa i opaska – to tzw. operacje restrykcyjne. Wykonuje się także czasami tzw. operacje wyłączające (wyłączenie żółciowo-trzustkowe) lub restrykcyjno-wyłączające (gastric bypass, mini gastric bypass).

Operacja gastric bypass polega podzieleniu żołądka na dwie odrębne części, z których niewielki górny fragment tworzy zbiornik żołądkowy - ten łączony jest z jelitem cienkim. Pozostały większy fragment żołądka jest łączony z dalszą częścią jelita cienkiego, a pokarm przez niego nie przechodzi. Trafia tylko do niewielkiej części żołądka. Dzięki temu pacjent szybciej odczuwa sytość, mniej je i chudnie.

Oczywiście przed operacją bariatryczną i po niej obowiązują specjalne zalecenia, m.in. nie należy jeść 8 godzin przed zabiegiem, ani pić do 2 godzin wcześniej.

O wyborze odpowiedniej metody decyduje lekarz w porozumieniu z pacjentem oraz często innymi specjalistami.

W Polsce chirurgiczne leczenie otyłości jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli spełnione są przez pacjenta określone kryteria. Wówczas operacja jest przeprowadzana nieodpłatnie. Także rehabilitacja i sanatorium po operacji bariatrycznej mogą być refundowane przez NFZ.

Jeśli zdecydujemy się na operację bariatryczną prywatnie, wtedy koszt takiego zabiegu wynosi od 15 000 zł do nawet ponad 30 000 zł. Tańszą alternatywą jest tzw. balon żołądkowy, który umieszcza się za pomocą endoskopu w żołądku na 6 miesięcy (lub dłużej). Koszt takiego zabiegu waha się od 7 000 do 10 000 zł.

Podstawowe kryteria do zakwalifikowania pacjenta do zabiegu to wiek oraz BMI. Operacja bariatryczna jest wskazana u pacjentów w wieku od 18 do 60 roku życia, którzy:

U osób spoza wymienionej grupy wiekowej wskazania do ewentualnej operacji są rozpatrywane indywidualnie.

Operacje bariatryczne wykonywane są po to, aby osoba z otyłością mogła mniej jeść, a tym samym miała większą szansę schudnąć. Oczywiście operacja jest ostatecznością. Najpierw podejmuje się próby odchudzania klasycznymi metodami, takimi jak wysiłek fizyczny czy dieta. Jednak zdarza się, że metody te zawodzą, zwłaszcza u osób z bardzo dużą otyłością.

Nie można zapominać, że zbyt duża masa ciała to nie tylko niekorzystny efekt kosmetyczny, ale także obciążenie dla całego organizmu. Otyłość zwiększa ryzyko cukrzycy, chorób serca, schorzeń stawów i kręgosłupa, a także stłuszczenia wątroby. W przypadku znacznej nadwagi należy się odchudzać się nie tylko dla sylwetki, ale przede wszystkim dla zdrowia.

Nie każda osoba otyła może poddać się operacji bariatrycznej. Do głównych przeciwwskazań zalicza się:

Istnieje także kilka względnych przeciwwskazań do operacji (wymagają indywidualnej oceny pacjenta), to np. aktywna choroba wrzodowa czy wysokie BMI (BMI 35–39,9 kg/m2) przy braku chorób współistniejących.

Oczywiście najbardziej pożądanym efektem operacji bariatrycznej jest chudnięcie. Jest to najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości, dzięki której udaje się zredukować masę ciała aż o 50-70%. Największy spadek wagi pojawia się po kilku miesiącach do roku. Rzadko jednak wspomina się o szeregu korzyści zdrowotnych wynikających z operacji. Chirurgiczne leczenie otyłości redukuje:

Badania dowodzą, że osoby otyłe po operacji bariatrycznej mają o 89% mniejsze ryzyko zgonu w ciągu 5 lat, a także znacznie lepiej im się żyje.

Należy pamiętać, że aby osiągnąć pożądane efekty, konieczna jest zmiana nawyków dotyczących stylu życia. Sama operacja owszem przynosi spektakularną poprawę w dość krótkim czasie, jednak nie jest gwarancją na całe życie. Często jedzenie to nie tylko kwestia głodu, ale także pewnych uwarunkowań i przyzwyczajeń. Nieoceniony jest po operacji stały kontakt z lekarzem i dietetykiem oraz praca nad dobrymi nawykami, które będą trwałe.

Operacja bariatryczna, jak każdy inny zabieg chirurgiczny, wiąże się z pewnym zagrożeniem. Możliwe powikłania, o których powinien być poinformowany pacjent przed operacją, to m.in.:

Powikłania po operacjach bariatrycznych występują u 20% pacjentów.

Operacja jest tak naprawdę dopiero początkiem, a nie końcem walki z otyłością. Stanowi najskuteczniejszą metodę pozbycia się dużej nadwagi, lecz wymaga trwałych zmian dotyczących stylu życia: regularnej aktywności fizycznej oraz właściwych nawyków żywieniowych.

Po operacji bariatrycznej pacjent powinien:

Stosowanie się do powyższych zaleceń zwiększa szansę na długotrwałe efekty leczenia.