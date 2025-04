Mam planowane usunięcie woreczka żółciowego. Słyszałam, że do operacji trzeba się jakoś przygotować, ale nie powiedziano mi jak. Co powinnam zrobić?

Zabiegom chirurgicznym można poddać się po co najmniej dwukrotnym zaszczepieniu się przeciwko żółtaczce typu B (WZW B). Odporność uzyskuje się po dwóch tygodniach od drugiej szczepionki. Przez kilka dni przed pójściem do szpitala należy stosować dietę płynną, a po kolacji w dniu poprzedzającym operację nie wolno już pić ani jeść. Osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie czy cukrzyca, na stałe przyjmujące leki, powinny o tym poinformować swojego lekarza prowadzącego, gdyż kuracja nie powinna być przerywana. Na tydzień–dwa przed zabiegiem należy odstawić leki zaburzające krzepnięcie krwi, jak aspiryna, inne leki przeciwzapalne oraz witamina E. Nie wszyscy wiedzą, że także niektóre popularnie stosowane zioła i przyprawy hamują aktywność płytek krwi – miłorząb japoński, czosnek, borówka czarna, imbir, kurkuma. Inne zawierają działającą przeciwkrzepliwie kumarynę, np. często używane w naszych domach cynamon, rumianek lub stosowany na żylaki kasztanowiec zwyczajny. Dlatego należy skonsultować z lekarzem, czy możemy przed operacją sięgnąć po ulubiony napar ziołowy albo roślinne leki. Oprócz tego warto na tydzień wcześniej unikać alkoholu, a najlepiej byłoby także zaprzestać palenia papierosów, ponieważ utrudnia to gojenie się ran pooperacyjnych.