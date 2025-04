Ospa wietrzna to zakaźna choroba wirusowa, objawiająca się swędzącą wysypką. Od momentu zarażania do wystąpienia objawów mija od dwóch do trzech tygodni. Jeśli zarazi się nią dziecko starsze, jest prostsza do zwalczenia, jeśli małe – często trzeba stosować nie lada sztuczek, aby wysypkę dziecka posmarować leczniczą maścią, gdyż mały pacjent ucieka, płacze, drapie się, mimo że nie powinno. Przed wirusem powinny się chronić także osoby dorosłe, które już ospę przechodziły, ponieważ może u nich wywołać półpasiec.

Reklama

Objawy ospy

W ciągu pierwszych sześciu dni pojawiają się na piersiach, brzuchu i plecach wysepki małych, czerwonych, swędzących krostek.

Dziecko ma podwyższoną temperaturę.

Krostki przekształcają się w pęcherzyki wypełnione płynem i rozprzestrzeniają się na całe ciało.

Płyn w pęcherzykach robi się biały.

W pierwszym lub drugim tygodniu choroby pęcherzyki pękają, tworząc jakby zagłębienia w skórze.

W miejscach pęcherzyków pojawiają się strupki.

Po kilku następnych dniach strupki odpadają.

Od około jedenastego dnia dziecko nie zaraża.

Leczenie ospy wietrznej

Skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem, gdy zauważysz wysypkę (na początku może pojawić się tylko kilka krost w jednym skupisku). Stosuj leki przepisane przez lekarza: maść, która powinna złagodzić swędzenie i, ewentualnie, lek doustny. Powstrzymuj dziecko przed drapaniem, by nie zainfekować skóry i nie spowodować późniejszych blizn. Obetnij dziecku paznokcie, możesz tez założyć mu bawełniane rękawiczki (jeśli w nich wytrzyma).

Reklama

Polecamy: Grypa a przeziębienie

Zobacz także: Czy Twoje dziecko ma alergię?