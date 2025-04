Na zapalenie opon mózgowych najczęściej zapadają dzieci do 4.–5. roku życia. Choć kojarzy nam się z ciężkim powikłaniem, na szczęście nie zawsze jest niebezpieczne. Jednak - jeśli zauważysz pierwsze objawy zapalenia opon mózgowych - koniecznie idź do lekarza!

Objawy zapalenia opon mózgowych

Zapalenie opon mózgowych zaczyna się nagle. Pojawia się gorączka (do 40 st. C), dziecko jest apatyczne, senne lub przeciwnie – rozpaczliwie płacze, wymiotuje. Niemowlęciu uwypukla się i tętni ciemiączko. Starszak zaś skarży się na ból głowy i nie może jej przygiąć do klatki piersiowej z powodu sztywności karku. To objaw charakterystyczny dla zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Powinien on skłonić cię do bardzo szybkiej wizyty w szpitalu.



Badania i leczenie zapalenia opon mózgowych

Lekarz może podejrzewać zapalenie opon mózgowych już na podstawie samych objawów. Aby mieć jednak pewność, trzeba zrobić badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. A ponieważ wykonuje się je wyłącznie w warunkach szpitalnych, z podejrzeniem tej choroby od razu trafia się do takiej placówki. Jeśli chorobę wywołały bakterie, konieczne są antybiotyki. Wirusowe zapalenie natomiast leczy się objawowo. Po kilku tygodniach od wyzdrowienia trzeba jeszcze zrobić EEG (bada się pracę mózgu), by sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia struktur mózgowych.

