Wiosną rozpoczyna się pylenie wielu drzew i traw. Do silnych alergenów występujących o tej porze roku należ babka, bylica oraz brzoza. Rośliny te razem z lipą, topolą, olchą, wierzbą, leszczyną czy pokrzywą i piołunem mają bardzo silne działanie alergizujące.

Objawy

Dzieci uczulone na pyłki drzew i traw mają często długotrwały wodnisty katar, zaczerwienione, łzawiące oczy. Oczy alergika mogą być podkrążone, a często pojawia się też zapalenie spojówek. Dziecko z alergią może mieć również napady suchego, duszącego kaszlu, a nawet odczuwać duszności. U alergika częste są też napady kichania.

Alergia krzyżowa

Warto wiedzieć, że u dzieci z alergią na pyłki może występować również, tzw. alergia krzyżowa. Na czym to polega? To skojarzenie dwóch rodzajów alergii. Na przykład dziecko, które uczulają pyłki brzozy, leszczyny i olchy może również uczulić się na jabłka.

Pylące trawy i zboża mogą powodować uczulenie na jabłka, pomidory czy mąkę żytnią. Natomiast alergia na pietruszkę, seler czy marchew może wystąpić u dziecka z alergią na pyłki bylicy czy babki.

Dlatego warto to wiedzieć, ograniczyć dziecku czasowo te pokarmy, by nie doszło do skumulowania alergenu.

Co robić

Jeżeli podejrzewasz, że twoje dziecko może mieć alergię, koniecznie skontaktuj się ze specjalistą alergologiem. Po wykonaniu testów skórnych dowiesz się, czy Twoje podejrzenia były słuszne. Lekarz podejmie odpowiednie leczenie zależne od wieku i nasilenia alergii u małego pacjenta.

Często dzieci, które mają napady suchego kaszlu mają zalecony lek rozszerzający oskrzela podawany przez inhalator. Możliwe jest również odczulanie czyli immunoterapia. Pamiętaj jednak, że odczulanie należy rozpocząć przed czasem pylenia drzew i traw.

