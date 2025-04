Stulejka - co to takiego?

Stulejka to schorzenie dotyczące zdrowia nie tylko małych chłopców, ale i dorosłych mężczyzn. Polega na zbyt dużym zwężeniu ujścia napletka, przez co zsunięcie go z żołędzi jest bardzo bolesne lub w ogóle niemożliwe.

U niemowląt i chłopców do 2-3 lat stulejka jest naturalnym stanem fizjologicznym. Napletek jest w naturalny sposób sklejony z żołędzią za pomocą mastki i nie da się go całkowicie ściągnąć. Dopiero gdy mimo dojrzewania organizmu (po 3. roku życia) stan ten się nie zmienia, możesz zgłosić się na kontrolę do pediatry.

Popularne "domowe" sposoby jak rozciąganie stulejki i stosowanie gorących okładów nie są polecane. Jeśli lekarz rzeczywiście zdiagnozuje stulejkę i tak będzie potrzebny zabieg, a próbując wyleczyć ją sama - możesz uszkodzić napletek dziecka i zrobić mu krzywdę na całe życie.

Stulejka - co warto wiedzieć o tej dolegliwości?

Na czym polega leczenie stulejki?

Leczenie stulejki polega na przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego przez usunięcie części lub całości napletka. W łagodnych przypadkach stulejki można przeprowadzić zabieg plastyczny polegający na poszerzeniu ujścia napletka.

Czym grozi nieleczona stulejka?

Stulejka uniemożliwia zsunięcie napletka z żołędzi penisa, a tym samym jego prawidłową higienę. Sprzyja rozwojowi infekcji intymnych oraz groźnych dla życia i zdrowia powikłań. U dorastających chłopców i dorosłych mężczyzn może dodatkowo powodować obniżenie samooceny i zaburzenia zdolności do aktywności seksualnej.

