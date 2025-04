2 z 7

Pharmaceris S - ochrona przeciwsłoneczna

Hydrolipidowy ochronny balsam do ciala/ Pharmaceris S – polecany do pielęgnacji skóry delikatnej, wrażliwej i problemowej (wymagającej bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi i szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB), a także do ochronny skóry po leczeniu dermatologicznym oraz po zabiegach medycyny estetycznej. Krem zapewnia ponad 98% ochronę antyUV oraz minimalizuje ryzyko powstawania zmian barwnikowych i przebarwień. Preparat uzupełnia niedobory lipidów. Głęboko nawilża i odżywia skórę tworząc osłonę zabezpieczającą naskórek przed nadmiernym wysuszeniem. Witamina E przyspiesza odnowę naskórka oraz chroni przed fotostarzeniem. Alantoina koi i łagodzi podrażnienia powstałe w wyniku ekspozycji skóry na słońce. Preparat wodoodporny – dostosowany do potrzeb osób aktywnych. Szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. Zalecany osobom po 13. roku życia.