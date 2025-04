Pharmaceris W – sposób na przebarwienia

Przebarwienia to bardzo częsty problem kosmetyczny i terapeutyczny. Trudno je usunąć, nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Do walki z przebarwieniami warto wykorzystać nowoczesne preparaty rozjaśniające, najlepiej te kupowane w aptece. Działają one na płytkie warstwy skóry. Jednak w połączeniu z zabiegami dermatologicznymi, takimi jak laseroterapia, dermabrazja laserowa, peelingi chemiczne, mogą one skutecznie redukować głębsze przebarwienia. (fot. Fotolia)

