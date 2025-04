Krew do przeszczepu została spreparowana i zamrożona w minus 190 stopniach Celsjusza. Profesjonalnie pobrane i prawidłowo wytworzone komórki macierzyste okazały się odpowiednie do regeneracji szpiku kostnego. Do transplantacji doszło 29 września 2010 roku w Miszkolcu w Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Transplantacji Szpiku Kostnego.Na początku zniszczono wszystkie komórki chorego szpiku kostnego. Przeszczepione komórki macierzyste wytworzyły zaś zdrowe komórki, które sprawiły, że dwa tygodnie po operacji lekarze zauważyli we krwi dziewczynki zdrowe komórki. Jak mówią, jest to oznaka, że dziecko dochodzi do siebie. Do tej pory na Węgrzech komórek macierzystych używano do leczenia białaczki. Krio Institute (bank krwi pępowinowej, którym przechowywano komórki do przeszczepu) należy do Grupy FamiCord – zgromadzone tam komórki macierzyste z krwi wykorzystano już do pięciu przeszczepów, z czego jeden (tu opisany) miał miejsce na Węgrzech a cztery w Polsce.(źródło: Hill & Knowlton) (M.N.)

