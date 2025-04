Coraz większa liczba mieszkańców naszej planety (obecnie ok. 7 mld, do 2050 r. ma przekroczyć 10, 5 mld) sprawia, że zapotrzebowanie na czystą wodę pitną wzrasta z dnia na dzień. Jej zasoby jednak nieustannie maleją. Pod koniec XX w. regiony miejskie zamieszkiwało aż 47% światowej populacji, gdzie u schyłku XIX w. stanowiła ona zaledwie 3%. To najlepiej obrazuje tempo rozwoju współczesnego świata. Warto podkreślić, że pogłębiający się problem z dostępem do czystej wody to nie tylko efekt wzrostu zaludnienia, ale także m.in.: rosnącej skali uprzemysłowienia, zmian klimatycznych, klęsk żywiołowych oraz zanieczyszczenia środowiska.



Czysta i zdrowa woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Potrzebujemy jej do picia, gotowania, utrzymania higieny osobistej, wytwarzania żywności, itd. Jakość wody, która dociera do naszych kranów, często pozostawia wiele do życzenia – szczególnie jeśli trafia do nas przez stare systemy kanalizacji. Z kolei najnowsze badania przeprowadzone przez Environmental Working Gropu nad butelkowaną wodą pitną wykazały, że jest ona 1900 razy droższa od wody z kranu, a w wielu wypadkach, wcale nie jest od niej czystsza. Miejskie przedsiębiorstwa uzdatniania wody mają obowiązek publikowania bardzo ścisłych raportów na temat czystości dostarczanej przez siebie wody, ale firmy zajmujące się sprzedażą wody butelkowanej są objęte w tym zakresie znacznie mniejszymi restrykcjami. Co ciekawe, ten sam raport doradza zainstalowanie certyfikowanego filtru odwróconej osmozy. Eliminuje on te zanieczyszczenia, których nie potrafią usunąć filtry węglowe, czyli chrom (VI), arszenik czy nadchlorany (paliwo rakietowe).

Jednym z tego typu filtrów jest Aqueena firmy Zepter. Rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia napotykają w Aqueenie na barierę w postaci trzech filtrów wstępnych. Większe cząstki takie jak osad, drobinki ziemi i rdzy usuwane są przez pierwszy filtr osadowy. Mniejsze, niewidoczne gołym okiem cząstki koloidalne, którym udało się przedostać przez pierwszą przeszkodę, są zatrzymywane przez drugi – czterokrotnie gęstszy filtr osadowy. Trzeci, wysokiej jakości filtr adsorpcyjny wykonany z aktywnego węgla, usuwa chlor, lżejsze mikrocząsteczki, zanieczyszczenia organiczne i podstawowe niedoskonałości smakowe. Trzykrotnie przefiltrowana w ten sposób woda już na tym etapie jest lepsza niż jakakolwiek woda z kranu. Następne stadium oczyszczania wody w Aqueenie stanowi osmotyczna, półprzepuszczalna membrana, która filtruje ją na poziomie molekularnym. Czyste cząsteczki wody przechodzą przez miliony niewiarygodnie małych, widocznych jedynie pod mikroskopem elektronowym otworków. Substancje chemiczne, organiczne, toksyny, metale ciężkie, trihalogenometany, nieczystości biologiczne oraz setki innych rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń są wychwytywane, oddzielane, a następnie spłukiwane do odpływu. Odwrócona osmoza jest obecnie najnowocześniejszą i najbardziej niezawodną technologią uzdatniania wody.



Łatwo zapominamy, że używamy wody nie tylko do picia, lecz także do opłukiwania i mycia żywności, do przygotowywania smacznych posiłków oraz soków czy przygotowywania jedzenia dla niemowląt. Kiedy parzymy kawę czy herbatę na bazie naprawdę czystej wody, odkrywamy lepszy smak oraz aromat tak intensywny, że aż trudno jest nam w to uwierzyć. Znika również problem usuwania kamienia z urządzeń kuchennych. Dzięki czystej wodzie pozostają jak nowe nawet po kilkuletnim używaniu.

Pamiętajmy – czysta woda nie tylko wpływa na jakość naszych codziennych posiłków i napojów, lecz także pomaga nam dbać o zdrowie oraz nade wszystko poprawia jakość naszego życia.