Mija prawie 30 lat od momentu, gdy problem HIV przedostał się do głównego nurtu społecznej świadomości. Wiele krajów zareagowało drakońskimi ograniczeniami dotyczącymi pozwoleń na osiedlenie się, pracę czy możliwości otrzymania krótkookresowych wiz dla osób zakażonych wirusem. Dziś, kiedy liczba osób pozytywnie zdiagnozowanych sięga 30 do 40 milionów, medyczni eksperci twierdzą, że wszelkie zakazy są bezzasadne.

Jak mówi Dr Sima Barmania: ,,Nie ma żadnego uzasadnienia dla tych praktyk. Przypadki HIV wykrywane są na całym świecie, wiemy, jak się on rozprzestrzenia, wiemy również, że nie można się nim zarazić na drodze zwykłych kontaktów towarzyskich, na przykład przy podaniu dłoni”.

Według najnowszych badań Narodów Zjednoczonych, pięć krajów otwarcie odmówiło osobom z HIV nawet wiz krótkookresowych. Są to: Egipt, Irak, Singapur, Wyspy Turks i Caicos oraz Katar, co może być problemem dla fanów futbolu podczas Mistrzostw Świata w 2022 roku. Kolejne dwadzieścia dwa kraje deportują poszczególne osoby w chwili wykrycia zakażenia wirusem. Natomiast czterdzieści dziewięć krajów, włączając: Australię, Białoruś, Nową Zelandię, Rosję, Izrael, Litwę, Mołdawię, Słowację, Ukrainę, nałożyły pewne ograniczenia co do wjazdu i zamieszkania na ich terytoriach dla tej grupy osób.

Na całkowite zniesienie wszystkich ograniczeń w USA HIV-pozytywni musieli czekać przez 22 lata - do 2009 roku.

Ale nawet kraje uważane za bardzo liberalne w wielu aspektach, bardzo ostrożnie podchodzą się do możliwości wprowadzonych zmian. Ludzi z HIV nadal dotyka społeczna stygma. Niektórzy z nich uciekają się do chowania swoich leków w pojemnikach po witaminach, aby zwieść urzędników celnych przy wjeździe do miejsc, w których są niemile widziani. Jednak wiele krajów nie zamierza ograniczać lub znosić wprowadzonej polityki wobec tej grupy społecznej. W rezultacie, wśród ludzi zakażonych HIV rośnie tendencja do pisania nieprawdy na temat swojej kondycji zdrowotnej w formularzach wyjazdowych.

