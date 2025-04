Najczęstsze dolegliwości wynikające ze stresu:

1. Bezsenność

Pod wpływem stresu gwałtownie podnosi się poziom adrenaliny. Serce zaczyna szybciej bić, ciśnienie wzrasta – twój organizm przechodzi w stan gotowości, a w takiej sytuacji ciężko o spokojny, zdrowy sen.

Nasza rada:

Przed snem wykonaj ćwiczenie relaksacyjne. Połóż się płasko na plecach z wyprostowanymi rękoma i nogami. Napnij całe ciało. Policz w myślach do dziesięciu, po czym rozluźnij wszystkie mięśnie. Leż bezwładnie, licząc w myślach do sześćdziesięciu. Powtórz ćwiczenie kilka razy.

2. Alergie

Stres przyczynia się do zaostrzenia objawów alergii. Stąd u wielu osób w chwilach napięcia na twarzy i ciele pojawiają się czerwone plamy, wysypka, a skóra zaczyna swędzieć i się łuszczyć.

Nasza rada:

Co 2-3 dni weź kąpiel z dodatkiem kleiku owsianego: szklankę otrąb owsianych gotuj na małym ogniu w 3 litrach mleka. Przecedź do wanny z letnią wodą i poleż w kąpieli 15 minut.

Nie spłukuj.

Pamiętaj o codziennym natłuszczaniu ciała.

Najlepiej, jeżeli w wilgotną skórę wetrzesz oliwkę dla niemowląt i dopiero wtedy osuszysz ją ręcznikiem.

Doraźnie, w momencie zaostrzenia objawów, możesz wypić wapno w formie syropu lub rozpuszczalnych tabletek, albo wziąć lek antyhistaminowy (Zyrtec, Allertec, Allerzina itp.).

3. Bóle pleców

Długotrwałe napięcie nerwowe przeciąża mięśnie, które w rezultacie stają się twarde jak kamień. Zestresowana, nieświadomie kulisz się w sobie. Prowadzi to do przykurczów mięśni w odcinku szyjnym oraz lędźwiowym kręgosłupa, a to wywołuje silny ból.

Nasza rada:

W leczeniu schorzeń kręgosłupa od lat z powodzeniem wykorzystywana jest hydroterapia. Weź aromatyczną kąpiel z dodatkiem olejku lawendowego w wodzie o temp. ok. 38°C. Po osuszeniu ciała załóż wygodne skarpetki, połóż na karku ciepły termofor, a całe ciało owiń dokładnie prześcieradłem. Poleż tak przez 20–25 min. Na koniec wymasuj całe ciało rękawicą zanurzoną w zimnej wodzie lub weź zimny prysznic.

W pracy, co godzinę kilka razy obróć głowę na przemian w lewo i w prawo, aż poczujesz opór.

Zafunduj sobie serię co najmniej 5. masaży rehabilitacyjnych. Kosztują od 50 zł za 45 min, ale już po jednym poczujesz się dużo lepiej.

4. Zaparcia

Przewlekły stres działa źle na układ pokarmowy. Posiłek, którego strawienie normalnie zajmuje ci około godziny, w sytuacji napięcia może zalegać w żołądku nawet dobę.

Nasza rada:

Gdy cierpisz na zaparcia, stosuj dietę bogatą w błonnik. Dostarczają go m.in. otręby, suszone śliwki, jabłka czy gruszki ze skórką.

Trawienie poprawi sok z mniszka lekarskiego. Umyj 20 dag liści, posiekaj, wyciśnij sok. Pij kieliszek 3 razy dziennie przed jedzeniem. Możesz też kupić w aptece gotowy sok – Succus Taraxaci (stosuj według wskazań w ulotce).

Perystaltykę jelit poprawi dodatkowo poranna 20-minutowa gimnastyka.

5. Biegunki

Czasem reakcja organizmu bywa wprost przeciwna. Adrenalina pobudza autonomiczny układ nerwowy, odpowiedzialny m.in. za mięśnie jelit. Gdy zaczynają się one gwałtownie kurczyć, dopada cię biegunka.

Nasza rada:

