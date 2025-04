Jakie są przyczyny biegunki po antybiotyku?

Biegunka po antybiotyku należy do częstych działań niepożądanych. Pojawia się u 5-30% pacjentów na wczesnym etapie leczenia oraz do 2 miesięcy po skończeniu antybiotykoterapii.

W naszym układzie pokarmowym żyje mnóstwo bakterii, również korzystnych dla zdrowia, które wspomagają trawienie i odporność. W wyniku stosowania antybiotyków większość z nich zostaje zniszczona a skład mikroflory jelit zostaje zaburzony. Sytuacja ta otwiera drzwi do organizmu niektórym drobnoustrojom, które zaczynają się gwałtownie namnażać w jelicie. Najczęściej są to bakterie Clostridium difficile. To właśnie w wyniku ich ataku rozwija się ciężka biegunka poantybiotykowa (tzw. rzekomobłoniaste zapalenie jelit). Bakteria działa poprzez wydzielanie silnych toksyn uszkadzających śluzówkę jelit.

Biegunkę mogą powodować niemal wszystkie antybiotyki, ale zwłaszcza: aminopenicylina, połączenie aminopenicylin i klawulanianu, cefalosporyn i klindamycyny.

Chociaż biegunka poantybiotykowa zagraża każdemu, to jednak niektóre osoby są szczególnie narażone:

w wieku powyżej 65 lat,

z obniżoną odpornością,

długo hospitalizowani,

leczeni na oddziale intensywnej terapii.

Jak rozpoznać biegunkę poantybiotykową?

Biegunka po antybiotyku może pojawić się już w trakcie antybiotykoterapii albo nawet dwa miesiące po jej zakończeniu. Zwykle zaczyna się od bólu brzucha, z czasem pojawia się biegunka, która może doprowadzić do odwodnienia. Objawy mogą ograniczać się do łagodnej biegunki po intensywną wodnistą biegunkę z gorączką, leukocytozą i zmianami w postaci szarożółtych błon rzekomych w jelicie widocznych w badaniu endoskopowym.

Jak zapobiegać biegunce po antybiotykach?

W zapobieganiu biegunce poantybiotykowej stosuje się probiotyki. Czasami probiotyk nie pomaga (np. gdy choroba wymaga stosowania kilku antybiotyków), wówczas konieczne jest leczenie biegunki.

W łagodniejszych przypadkach biegunki poantybiotykowej wystarczy zmienić antybiotyk, który wywołał rozwolnienie, oraz nawadniać organizm. Jeśli objawy są mocno nasilone i badania potwierdzają obecność bakterii Clostridium difficile, konieczne jest podawanie antybiotyków, które są ukierunkowane na ten patogen: metronidazolu lub wankomycyny. Skuteczność leczenia jest bardzo duża i biegunka ustępuje w ciągu 2-3 dni.

Źródło:

F. Barbut, J. L. Meynard, Managing antibiotic associated diarrhoea, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1123310.

