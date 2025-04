Chociaż biegunka i inne objawy ze stronu układu pokarmowego są powszechne przy różnych infekcjach i nie muszą oznaczać COVID-19, to jednak lekarze zwracają uwagę, że biegunka występuje jako jeden z ważnych objawów zakażenia koronawirusem. Informują też, że choroba coraz częściej manifestuje się w ten sposób.

Naukowcy z Uniwersytetu Humanitas w Mediolanie przeanalizowali różne źródła m.in. pod kątem częstości występowania biegunki u osób zakażonych koronawirusem.

Jak podaje amerykańska agencja Centers for Disease Control and Prevention, u części pacjentów biegunka pojawia się przed wystąpieniem gorączki i objawów ze strony dróg oddechowych. Jednak większość chorych doświadcza najpierw gorączki, po której następuje kaszel. Pacjenci mogą odczuwać ból gardła, ból głowy lub mięśni, następnie nudności lub wymioty, a na końcu biegunkę.

Zgodnie z danymi aplikacji COVID Symptom Study, zbierającej informacje o objawach koronawirusa w Wielkiej Brytanii, u dorosłych biegunka na ogół towarzyszy zmęczeniu i bólom głowy, a także utracie węchu. Dość powszechne występuje z bólem gardła i utratą apetytu. U dzieci biegunka przy COVID-19 występuje zwykle ze zmęczeniem i bólami głowy, czasami z bólem brzucha, bólem gardła i utratą węchu.

Podczas zakażenia koronawirusem biegunka trwa zazwyczaj 2-3 dni, ale u niektórych dorosłych osób zdarza się, że utrzymuje się nawet do 7 dni - wynika z aplikacji COVID Symptom Study, zbierającej dane od zakażonych w Wielkiej Brytanii.

Badaczom pod kierunkiem Chaoqun Han udało się zkolei ustalić, że rozwolnienie w grupie chorych trwało od 1 do 14 dni, ze średnim czasem trwania 3-5 dni i częstością 2-4 wypróżnień dziennie. Jednoczesną gorączkę stwierdzono u 62,4% chorych z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Choć trzeba pamiętać, że koronawirus nie musi objawiać się wysoką temperaturą (więcej: koronawirus bez gorączki).

Koronawirus wnika do organizmu i namnaża się dzięki receptorom znajdującym się głównie w nosie, płucach oraz jelitach. Wirusem można zarazić się nie tylko drogą kropelkową, lecz również pokarmową. Patogen niekiedy dostaje się do jelit dopiero po pokonaniu bariery dróg oddechowych, a czasami trafia do przewodu pokarmowego bezpośrednio. Po zaatakowaniu układu trawiennego koronawirus powoduje zakłócenie jego pracy i charakterystyczne objawy, takie jak biegunka, ból brzucha czy nudności.

Z wcześniejszych badań wynikało, że pacjenci z łagodnymi przypadkami zakażenia koronawirusem wykazują tę samą kolejność objawów, co pacjenci z ciężkim przebiegiem, jednak biegunka na wczesnym etapie mogła zwiastować groźniejszą infekcję.

Biegunka występująca jako pierwszy objaw pojawia się stosunkowo rzadko. Badaczom w Wuhan pod kierunkiem Chaoqun Han udało się ustalić, że spośród 206 pacjentów z COVID-19, dolegliwości żołądkowo-jelitowe miało 117 osób, w tym 67 osób skarżyło się na biegunkę – w tej ostatniej grupie 19,4% doświadczyło biegunki jako pierwszego objawu. To oznacza, że na 206 pacjentów z koronawirusem u ok. 13 wystąpiła biegunka jako pierwszy objaw.

Podobne wnioski pojawiły się podczas analizy danych zebranych w aplikacji COVID Symptom Study przez badaczy z King's College London. Eksperci potwierdzili, że istnienie objawów takich jak biegunka i wymioty, jednocześnie z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, jest powiązane z wyższym ryzykiem cięższego przebiegu zakażenia koronawirusem. Osobom, które tak przechodzą infekcję, bardziej niż innym może być potrzebny pobyt w szpitalu.

Co może być zaskakujące, biegunka i dolegliwości żołądkowe często pojawiają się w przypadku dzieci zakażonych koronawirusem. Częściej nawet niż kaszel. Naukowcy z Queen's University w Belfaście twierdzą, że rozstrój żołądka jest kluczowym objawem COVID-19 wśród najmłodszych pacjentów.

Wyniki badań powinny z pewnością skłonić rodziców do większej czujności, gdy dziecko zmaga się z rozwolnieniem. Nasuwająca się myśl, że to infekcja jelitowa, może okazać się błędna. W takiej sytuacji, dziecko powinno unikać kontaktu z osobami z grup ryzyka.

Według definicji biegunka jest to stan, kiedy chory oddaje stolce o zbyt luźnej konsystencji - płynne lub półpłynne - z większą częstotliwością, na ogół więcej niż 3 razy w ciągu doby. Przy czym trzeba zaznaczyć, że w różnych pracach na temat koronawirusa, a także w oficjalnych wytycznych nie jest podawana definicja biegunki, zatem nie musi ona odpowiadać powyższej formule.