fot. Dentim Clinic

Reklama

Ile trwa gwarancja na zęby?

Można już mieć zęby na kredyt i protezy na raty 0%, teraz przyszła pora na uśmiech z gwarancją. W Polsce przybywa gabinetów stomatologicznych udzielających pacjentom gwarancji na leczenie. Tego typu dokumentem obejmowane są zarówno kosztowne zabiegi rekonstrukcji uśmiechu na implantach, jak również proste zabiegi, np. wypełnienia ubytków.

Najczęściej dentyści udzielają gwarancji na okres od 1 do 2 lat. Zdarzają się także się gwarancje dożywotnie, np. na kosztowne leczenie implantologiczne. Te ostatnie dają możliwość serwisowania implantów na całym świecie. Korzystają na tym obie strony, są jednak warunki. Gdy odpuścimy sobie higienę jamy ustnej, możemy stracić prawo do gwarancji.

Kiedy możemy reklamować źle wykonaną u dentysty usługę?



Jeśli źle wykonano nam protezę, wypełnienie lub leczenie kanałowe, możemy reklamować usługę – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W praktyce oznacza to, że każdy pacjent może zażądać od dentysty bezpłatnej naprawy wady w ciągu roku od wykonania leczenia lub wymiany. Jeśli dentysta odmawia, możemy domagać się zwrotów kosztu leczenia.

Tyle prawa. Polskie gabinety idą jednak o krok dalej. Większość placówek stomatologicznych w Polsce wprowadza dziś dobrowolne gwarancje trwające nawet dłużej niż 1 rok. Powód? Polacy nie dbają o zęby, nawet o te trzecie. Dziś aż 60% reklamacji i napraw to efekt zaniedbań ze strony pacjentów – tak wyliczyli specjaliści z kliniki Dentim Clinic z Katowic. Gwarancja natomiast określa jasno zasady na podstawie których można zgłaszać reklamację, a także sytuacje, w której dentysta nie podejmie się bezpłatnej naprawy.

Kiedy dentysta może odmówić przyjęcia reklamacji?

– Jeśli gwarancja wymaga wizyt kontrolnych, a pacjent się im nie poddaje albo nie podejmuje się leczenia zębów sąsiadujących z wypełnieniem, w wyniku czego uszkodzona zostaje wypełnienie, wtedy może stracić możliwość dalszego korzystania z gwarancji. W przypadku protez istnieje aż 12 sytuacji, w których gwarancja nie ma zastosowania, są to np. przebarwienia protezy powstałe od palenia papierosów, zaniedbania higieniczne, uszkodzenia mechaniczne i powypadkowe, a także szereg chorób mających wpływ na jamę ustną w tym cukrzyca i osteoporoza – wylicza lek. stom. Wojciech Fąferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic. – Gwarancja wymusza więc na pacjencie nie tylko konieczność dbania o pracę stomatologiczną, zgłaszania problemów zdrowotnych w wywiadzie, ale także konieczność regularnych wizyt, na których można na bieżąco likwidować ewentualne uszkodzenia i wady.

Zobacz też: Popularne nawyki, które niszczą szkliwo zębów

Reklama

Globalny serwis na implant?

Z takiego rozwiązania powszechnie korzystają już gabinety w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, gdzie koszty leczenia i późniejszych napraw są nawet 10 razy wyższe niż w Polsce. Szacuje się, że w Polsce gwarancję na leczenie znajdziemy już w blisko 40% prywatnych gabinetów. Objęte nią jest przede wszystkim kosztowne leczenie z zakresu protetyki, stomatologii estetycznej, endodoncji i implantologii. W przypadku tych ostatnich coraz częściej spotyka się dożywotnie gwarancje.

– Dożywotnia gwarancja to dodatkowa opcja, dostępna w coraz większej licznie gabinetów. Producent udziela najczęściej gwarancji jedynie na materiał – implant i to wyłącznie na ściśle określony czas. Plusem jednak tej gwarancji jest możliwość serwisowania implantu na całym świecie – wyjaśnia lek. stom. Wojciech Fąferko.

Dzięki zębom z gwarancją korzyścią jest dłuższy czas, w którym możemy serwisować ewentualną wadę. W przypadku wypełnień możemy liczyć nawet na 5-letnia gwarancję, warunkiem jednak jest stan zdrowia pozostałych zębów – muszą być wyleczone w momencie zakładania wypełnienia. W przypadku wkładów koronowo-korzeniowych możemy liczyć nawet na rok gwarancji – warunek: jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma ubytki, nie przysługuje mu gwarancja. W przypadku najpopularniejszych protez akrylowych obowiązuje gwarancja 2-letnia. Jeśli natomiast zdecydujemy się tylko na protezę górną, przysługuje nam od 3-6 miesięcy. Na najdłuższy czas gwarancji mogą liczyć pacjenci z uzupełnieniami porcelanowymi (licówkami i koronami) – tutaj obowiązuje aż 5-letnia gwarancja, jeśli natomiast w momencie założenia uzupełnienia pacjent ma braki w uzębieniu, może liczyć tylko na 12 miesięcy.

W przypadku prac protetycznych dentyści jednak zastrzegają: gwarancje obejmują wyłącznie wady fizyczne produktów. Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbań. Wadę pracy protetycznej trzeba także zgłosić do 30 dni od jej oddania przez gabinet, w przeciwnym razie pacjent traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

– Takie obostrzenia są konieczne, zważywszy na to, że większość reklamacji obejmuje przypadki, w których sami uszkodziliśmy pracę dentysty lub naruszył ją inny stomatolog. Gdy damy gwarancję, mamy także pewność, że pacjent będzie kontrolował stan swojego uzębienia w jednym gabinecie, nie doprowadzając do ponownych zaniedbań – dodaje dr Fąferko.

Zobacz też: Kiedy zęby mogą zacząć wypadać?