Mocne szczotkowanie niszczy szkliwo zębów

Przez wiele lat dentyści krytykowali powszechną niechęć do częstego mycia zębów. Obecnie obserwują jednak zgoła odmienne zjawisko. Wiele osób, szczególnie nastolatków, przykłada do tej czynności zbyt dużą uwagę, niszcząc w efekcie swoje zęby.

– "Bardzo mocne i zbyt częste szorowanie zębów powoduje ścieranie chroniącego je szkliwa, co z kolei prowadzi do powstawania ubytków. Agresywne szczotkowanie zębów może także być powodem cofania się dziąseł z którymi to, w mniejszym lub większym stopniu problemy ma dziś ponad 60 % dorosłych osób" – tłumaczy lek. stom. Adrianna Badora z Centrum Implantologii i Ortodoncji w Brennej i dodaje, że szczotkowanie zębów 3 razy dziennie w zupełności powinno wystarczyć. Osoby mające tendencję do zbyt mocnego mycia zębów, powinny również pomyśleć nad zakupem super miękkiej szczoteczki do zębów.

Wypiłeś kwaśny sok - odczekaj 1 godzinę, zanim umyjesz zęby

Wbrew powszechnemu przekonaniu, chcąc cieszyć się pięknym uśmiechem przez wiele lat, w niektórych przypadkach, powinniśmy zrezygnować z mycia zębów bezpośrednio po posiłku. Dotyczy to kwaśnych owoców i soków. Tym sposobem, przy pomocy pasty i szczoteczki, ścieramy bowiem szkliwo, które na skutek działania kwasów owocowych, jest bardziej miękkie i łatwiej ulega uszkodzeniom. Specjaliści radzą więc, aby po spożyciu kwaśnych pokarmów odczekać z szorowaniem zębów około 1 godziny.

Po wizycie na basenie umyj zęby



Powodów dla których warto odwiedzać basen jest naprawdę dużo. Pływanie jest jednym z najlepszych treningów spalających tłuszcz oraz ujędrniających ciało. Niestety, jeżeli woda w basenie jest rzadko wymieniana, a jedynie mocno chlorowana, nie wpływa najlepiej na nasze zęby. Na baczności powinny się mieć zwłaszcza osoby mające skłonność do częstego nabierania w usta wody podczas pływania.

Wysokie stężenie chloru w wodzie basenowej, może doprowadzić do powstania przebarwień, erozji szkliwa, a nawet groźnych chorób przyzębia" – ostrzega dr Adrianna Badora i radzi osobom, które lubią pływać, aby każdorazowo po wyjściu z basenu pamiętały nie tylko o obowiązkowym prysznicu, ale i o umyciu zębów. Jeśli pod ręką nie ma pasty do zębów i szczoteczki, w pierwszej kolejności można także przepłukać usta wodą pitną.

Przestrzenie międzyzębowe czyść umiejętnie

Nić dentystyczna ma nieoceniony wpływ na utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej. Dociera do miejsc niedostępnych dla szczoteczki, pomagając usunąć resztki jedzenia oraz osadu nazębnego. Warto jednak wiedzieć się jak się nią posługiwać. Nieumiejętne czyszczenie zębów nicią dentystyczną skutkuje bowiem uszkodzeniami dziąseł i stanami zapalnymi.

Zęby należy nitkować zawsze po szczotkowaniu. Aby czynność wykonać prawidłowo, powinniśmy oderwać około 40 cm nitki i owinąć wokół palców środkowych, pozostawiając między nimi 2,5–5 cm. Nitkę przesuwajmy pomiędzy zębami delikatnym, zygzakowatym ruchem, starając się wsunąć ją pod linię dziąseł. Pamiętajmy o oczyszczeniu wszystkich dostępnych powierzchni, a jeśli pojawią się miejsca w których będzie nić haczyć lub zrywać, zgłośmy to naszemu dentyście.

Kolczyk w języku niszczy zęby

Moda na piercing nie mija, a być może powinna. Badania przeprowadzone przez naukowców z Univeristy of Buffalo w Stanach Zjednoczonych, dowiodły, że aż 47 proc. wszystkich osób posiadających kolczyk w języku ma uszkodzone zęby. Problem jest tym większy, że na kolczyk w języku decydują się głównie młode dziewczyny, których zęby przed jego założeniem, często mogły posłużyć za przykład dla innych.

Niestety, po czasie, na skutek noszenia kolczyka w języku, w zębach wielu młodych osób, pojawia się próchnica, żółty nalot, pęka szkliwo, nierzadko dochodzi także do złamań zębów, na skutek obijania się o nie kolczyka – tłumaczy stomatolog i dodaje, że jeśli już ktoś koniecznie chce nosić kolczyk w języku, to niech będzie to kolczyk plastikowy. Nie wolno także, zapominać, że gdy dojdzie do uszkodzenia zęba, niezbędna jest naprawa szkód. W przypadku małego ubytku, powinna wystarczyć zwykła plomba, jednak gdy w jamie ustnej dojdzie do większych strat, konieczne może okazać się wykonanie ceramicznych licówek lub koron.

Słodkie napoje gazowane i białe wino



Słodkie napoje gazowane wpływają niekorzystnie nie tylko na naszą tuszę, lecz także na zęby. Wszystko za sprawą zawartych w nich cukrów, kwasów fosforowego i cytrynowego oraz barwników. Prowadzą one do niebezpiecznej erozji szkliwa, a w konsekwencji także do próchnicy. Szczególnie wrażliwe na ich wpływ jest uzębienie dzieci. Nie chcąc całkowicie rezygnować z napojów gazowanych warto przestrzegać kilku żelaznych zasad.

Przede wszystkim nie płuczmy napojami gazowanymi zębów, tylko od razu je połykajmy. Ryzyko trwałego uszkodzenia szkliwa zmniejszymy także pijąc napój przez słomkę, najlepiej skierowaną w stronę tylnej części jamy ustnej. W ten sposób ograniczymy kontakt napoju z uzębienie. Wystrzegajmy się także mycia zębów bezpośrednio po spożyciu napojów gazowanych. Zdecydowanie lepiej przepłukać wówczas jamę ustną zwykłą woda – radzi stomatolog.

Wiele osób ceniących sobie biały uśmiech, w obawie przed przebarwieniami, unika czerwonego wina. Jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie. Jeśli już powinniśmy wystrzegać się wina, to nie czerwonego, które zawiera związki chemiczne zapobiegające próchnicy, ale białego. Ma ono wyższą kwasowość niż wino czerwone i mocno wpływa na erozję szkliwa zębów. Dlatego jeśli chcemy napić się białego wina to najlepiej w trakcie posiłku. Wytwarzana podczas jedzenia ślina nieco zneutralizuje działanie szkodliwych czynników na zęby.

