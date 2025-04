Dopada nas w domu, w pracy, w kolejce do kasy. Jest uporczywy, przerywany, nasilający się. Nie pozwala nam na normalne codzienne funkcjonowanie. Kim jest ten współczesny wróg naszego dobrego samopoczucia?

Boli mnie głowa

Ile razy dopada nas ból głowy, wiemy tylko my sami. Nie liczy się stan cywilny, pozycja zawodowa czy status społeczny. Ból głowy dopada biednych i bogatych. Sprzedawców, sprzątaczki, prezesów, agentów ubezpieczeniowych, artystów estrady, polityków, a nawet samych lekarzy. Czy jest w ogóle jakaś szansa na wygranie walki z bólem głowy?

Jak sobie pomóc?

Chyba nie trzeba tłumaczyć, w jakim nastroju jest człowiek, którego nęka ból głowy. Trudno jest znaleźć sobie miejsce i ukojenie dla bolącej czaszki. Jest jednak kilka sztuczek, które pomogą zmniejszyć dyskomfort oraz pozwolą na szybsze pozbycie się nieproszonego bólu. W zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, miejsca i czasu, mamy do wyboru parę możliwości.

Z bolącą głową nie mamy ochoty na udzielanie się w towarzystwie. Szukamy sobie miejsca na odpoczynek. I dobrze, bo jest on nam wtedy bardzo potrzebny. Tak jak cichy kąt, w którym moglibyśmy się położyć i odetchnąć. Tak, więc, gdy boli nas głowa najlepiej utnijmy sobie krótką drzemkę.

Jeśli jest obok nas ktoś, kto może nam użyczyć swoich magicznych dłoni, dobrze jest poddać się przyjemnemu masażowi karku i ramion. Po takim zabiegu z pewnością rozluźnimy się i poczujemy się dużo lepiej.

Niektórym pomaga zimny okład położony na kark.

A może jednak ciepła kąpiel? Nie ma chyba nic lepszego od zanurzenia całego ciała w wannie pełnej ciepłej, aromatycznej piany. Kąpiel rozluźni nas, sprawi, że poczujemy nieziemską lekkość. To najlepsza metoda na relaks w domowym zaciszu.

W ostateczności, gdy inne zastosowane środki nie pomagają lub wtedy, gdy nie mamy warunków do tego by w chwili odczuwania nieprzyjemnego bólu głowy, zwyczajnie odpocząć, wziąć kąpiel lub poddać się relaksacyjnemu masażowi, możemy sięgnąć po środki przeciwbólowe.

Głowa boli na alarm?

Nie zawsze głowa nas boli, bo mamy akurat zły dzień lub wypiliśmy podczas wyczerpującego dnia pracy za dużo kawy. Niekiedy głowa dosłownie bije nam na alarm. Bo ból ten może niekiedy być przyczyną bardzo poważnych chorób, wtedy konsultacja lekarza jest obowiązkowa.

Nadciśnienie tętnicze. Gdy sygnalizowane jest nadciśnienie tętnicze, głowa boli nas zwykle o poranku. To nie nasz wymysł lub koszmarne sny powodują ten ból głowy, tylko znacznie podwyższone ciśnienie krwi. Ból odczuwamy w okolicy potylicy, ale po zmianie pozycji na stojącą najczęściej znika.

Zapalanie opon mózgowych. W wypadku tej groźnej choroby, ból głowy jest bardzo silny, a towarzyszące mu dodatkowe objawy potwierdzają jej obecność. Jeśli oprócz bólu pojawia się sztywnienie karku, gorączka i nudności, konieczna jest konsultacja lekarska.

Urazy. Bóle głowy prawie zawsze pojawiają się po silnych urazach. Te mogą być spowodowane upadkiem lub uderzeniem. Ból nie zawsze pojawia się natychmiast. Najczęściej dopada poszkodowanego nawet po kilku tygodniach od przykrego zdarzenia.

Guzy. Choć sam ból głowy nie jest głównym objawem możliwego istnienia guza mózgu, to należy do jednego z jego objawów. Jeśli możemy wykluczyć pozostałe przyczyny pojawienia się bólu, a dodatkowo towarzyszą mu wymioty, możliwe, że jest to jeden z objawów guza mózgu. Ale taka sytuacja zachodzi przy objawach głównych takich jak porażenia lub napady epilepsji.

Zapalenie zatok. Gdy złapaliśmy przysłowiowego wirusa lub dopadło nas zapalanie bakteryjne, bardzo często pojawia się ból w okolicach zatok. Jest łatwo rozpoznawalny, bo oprócz nieprzyjemnej wydzieliny z nosa czujemy wyraźny, silny ucisk w czole.

Wada wzroku. Bardzo często ból głowy sygnalizuje wadę wzroku. Jednak wystawienie błędnej diagnozy, nierozpoznanie wady i jej nieleczenie powoduje tylko nasilenie bólu.

Zęby. To właśnie najczęściej stany zapalne w obrębie szczęki są powodem silnych bólów głowy.

Zwyrodnienia szyi. Te pojawiają się głównie u osób starszych. Oprócz bólu głowy odczuwalny jest ból karku i zawroty głowy.

Kiedy udać się w takim razie do lekarza? Jeśli bólowi głowy towarzyszy ból oka, sztywność karku, utrudniająca nam dotknięcie podbródkiem klatki piersiowej, problemy z panowaniem nad swoimi kończynami, zaburzenia mowy lub równowagi, wysoka temperatura ciała, a także wtedy, gdy pojawiające się bóle bardzo szybko się nasilają i nie pomaga nam stosowane samodzielne leczenie. W takich sytuacjach nie wahajmy się zasięgnąć opinii naszego lekarza rodzinnego, być może konieczne będzie wykonanie szczegółowych badań.

Czy można uniknąć bólu głowy?

Przyczyn bólu głowy może być wiele. Czasem narażamy się na jego obecność z powodu naszej nieuwagi, zaniedbań lub niesprzyjających warunków zewnętrznych. Czy jest szansa, aby się go całkowicie ustrzec? Całkowicie to może nie, ale zawsze możemy ograniczyć znacznie jego występowanie. Co w takim razie robić, czego się wystrzegać, aby bóle głowy jak najrzadziej nam dokuczały?