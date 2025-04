Ból z głowy

Bóle głowy nękają coraz większe rzesze ludzi. Dopadają w każdym wieku, mają przeróżne przyczyny oraz zmienne natężenie. Dominują nasze samopoczucie i utrudniają poprawne funkcjonowanie – myślenie, koncentrację, uczenie, pracę, rozrywkę, współgranie społeczne...

Bóle głowy ze względu na przyczynę, dzielimy na objawowe, czyli takie, które stanowią objaw choroby – np. guzy mózgu, zapalenie zatok, gorączka, nadciśnienie, jaskra, wady wzroku oraz bóle samoistne, bez uchwytnej przyczyny, a więc m.in. popularna migrena.

Migrena

To zwykle „kobiecy” ból głowy, co nie znaczy, że mężczyźni nie cierpią z jej powodu. Spośród wszystkich bólów głowy, migrena jest na pierwszym miejscu pod względem występowania. Jej istotą są napady bólu jednostronnego, o charakterze tętniącym i różnym nasileniu. Towarzyszy im przeczulica zmysłowa, jak np. nadwrażliwość na dotyk, dźwięki, zapachy, światło i temperaturę. Często do bólu również dołączają się dolegliwości ze strony układu pokarmowego – nudności i wymioty. Napad migreny może trwać od kilku, do kilkudziesięciu godzin i wyłącza chorego z życia. Bóle te statystycznie najczęściej pojawiają się w godzinach porannych.

Dolegliwości migrenowe przebiegają w kilku fazach:

prodromalna, w której występują objawy zapowiadające napad bólowy, a są to np. huśtawka nastroju, senność, bóle mięśni, znużenie;

aura, czyli np. w migrenie ocznej, widzenie „mroczka migocącego” przez kilka minut, do pół godziny;

ból głowy, jednostronny, pulsujący, zlokalizowany w okolicy czołowej lub potylicznej, któremu towarzyszą nudności i wymioty, nadwrażliwość zmysłowa, przyspieszenie akcji serca;

ustępowanie bólu – po lekach lub po wymiotach, odpoczynku sennym (gdy leki nie zostały dostarczone)

faza końcowa, trwająca nawet pół dnia, a charakteryzuje się zmęczeniem, miernie nasilonym bólem głowy i innymi specyficznymi dla osoby dolegliwościami.

Osoby cierpiące z powodu migreny, powinny wiedzieć jakie zachowania, sytuacje a nawet pożywienie mogą inicjować napad. Do takich czynników należą m.in. przemęczenie, niewyspanie, zmiana klimatu, hałas, ekspozycja na specyficzne, drażniące zapachy, spożywanie alkoholu (głównie czerwone wino), nadmiernych ilości produktów bogatych w kofeinę, palenie tytoniu, stosowanie leków hormonalnych, nitratów (nasercowe, wykorzystywane w chorobie wieńcowej), napięcia emocjonalne pozytywne i negatywne, głodzenie się, gorące kąpiele itd. Produkty spożywcze, które mogą wywołać migrenę to: czekolada, cytrusy, zupki chińskie, dania z proszku zawierające glutaminian sodu, orzechy, mleko i jego przetwory, śledzie, pomidory, seler, parówki, ciężkostrawne potrawy, chipsy.

Leczenie napadów migrenowych jest dużo łatwiejsze niż profilaktyka ich występowania. Jednak nie jest to prosta sprawa, ale indywidualnie zależna. Zwykle podawane są leki przeciwbólowe i w razie potrzeby przeciwwymiotne. Dodatkowo warto zadbać o spokojne otoczenie, a więc dostosować atmosferę otoczenia do stanu osoby przechodzącej napad. Może być konieczne zgaszenie światła, odpoczynek w łóżku, cisza, a także zapewnienie dostępu świeżego powietrza. W zależności od tego czy ból ma charakter naczyniowy, czy napięciowy, stosujemy odpowiednio zimno lub ciepło np. w postaci okładu.

Sztuka zapobiegania migrenie jest bardzo trudna, ale przy pomocy lekarza i rzetelności pacjenta, możliwa do zrealizowania. Polega na eliminowaniu z życia czynników mogących wyzwalać napad, stosowaniu medykamentów zleconych przez lekarza, leczeniu dodatkowych chorób, na które cierpimy. W porozumieniu z lekarzem, można stosować jeszcze niefarmakologiczne sposoby – np. relaksacja, masaż, akupunktura, akupresura, ziołolecznictwo (krople z jemioły, herbata z pierwiosnka, nalewka ze złocienia maruny).

Klasterowy ból głowy (dawny ból głowy Hortona)

Ten rodzaj bólu z kolei jest typowo „męski”. Jednak występuje stosunkowo rzadko. Polega na występowaniu kilku napadów dziennie, w przeciągu kilku dni. Trwa parę minut, do kilku godzin. Atak manifestuje się silnym, dezorientującym, a nawet potwornym bólem, który lokalizuje się po jednej stronie głowy, w okolicy oczodołu. Ma on charakter kłujący, świdrujący, palący lub żrący i może promieniować do ramienia, karku i szczęki. Towarzyszy mu opadanie powieki, zwężenie źrenicy, zaczerwienienie twarzy, zroszenie czoła potem, łzawienie z oka i wrażenie zatkanego nosa. Napady występują głównie nocą, wybudzając ze snu. Ból wyzwala także u chorego agresję i pobudzenie psychoruchowe. W leczeniu wykorzystuje się sterydy.

Napięciowy ból głowy

Jest to ból występujący m.in. przy silnych emocjach, stresie, długotrwałym płaczu i stanach wzmożonego napięcia mięśni czaszki. Jest częsty prawie tak jak migrena. Charakteryzuje się mało nasilonymi, tępymi bólami, które obejmują całą głowę – coś w rodzaju „zaciskającej się obręczy wokół głowy”. Ten rodzaj dolegliwości raczej nie utrudnia życia.



Śródsenny ból głowy

Pojawia się podczas snu, wybudzając daną osobę. Uważa się że ten rodzaj bólu występuje u ludzi starszych. Leczy się je niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. indometacyną lub flunaryzyną.

Kręgowopochodny ból głowy

Występuje w takiej sytuacji jak zwyrodnienia kręgosłupa w odcinku szyjnym, jednak jest to kwestia sporna, ponieważ u osób ze zwyrodnieniami tej części kręgosłupa niekoniecznie pojawiają się bóle głowy. Ból taki dominuje wśród kobiet, po 50. roku życia a umiejscawia się w karku i potylicy.

Koitalne bóle głowy

Inaczej zwane pierwotnymi bólami głowy, związanymi z aktywnością płciową. Są to bóle: przedorgazmowy (tępy, przy pobudzeniu seksualnym) i orgazmowy (silny, przed lub po orgazmie). Może się on pojawić po stosowaniu popularnej Viagry. Silnego bólu podczas stosunku płciowego nie wolno lekceważyć, ponieważ wysiłek do którego wówczas dochodzi, może stać się przyczyną... krwotoku podpajęczynówkowego. Jednak nie wpadajmy w panikę – jest to bardzo rzadki przypadek.

Katarzyna Ziaja