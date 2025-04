Prawą czy lewą ręką? Nic na siłę!

Przez długi okres czasu posługiwanie się lewą zamiast prawą ręką postrzegano jako coś dziwnego, może nawet jako swego rodzaju kalectwo. W dzisiejszym czasie chyba już nikt nie zmusza dziecka do pisania prawą ręką gdy to lewa ręką wydaje mu się być tą sprawniejszą. Mimo iż prawa ręka częściej jest używana przez większość osób, jest 5-10% ludzi, którzy będą leworęcznymi. Zrozum, że używanie prawej ręki nie będzie dla nich przyjemnością. Dlaczego niektórzy są leworęczni? Dlaczego warto zaufać naturze, która wybiera twojemu dziecku dominującą rękę?

Leworęczny-dlaczego?



Za to, która ręka jest dominująca odpowiada mózg. Za sterowanie precyzyjnymi ruchami ręki odpowiada półkula lewa, która zarządza prawą połowa ciała. Zdarza się, że następuje „pomyłka” i zmienia się podział ról miedzy półkulami jest inny. Specjaliści uważają, że przyczyną tego rodzaju pomyłki może być nadmiar męskich hormonów w organizmie przyszłej mamy i urazy okołoporodowe. Wspomina się również o uwarunkowaniach genetycznych takiej sytuacji.

Gdy mama i tato są leworęczni prawdopodobieństwo, że dziecko będzie leworęczne wynosi 50%. W przypadku jednego leworęcznego rodzica- 17%.

Jeśli za leworęczność faktycznie odpowiada gen to nie ma sensu szkolić dziecka i przymuszać do używania prawej ręki jako dominującej. Nic to nie pomoże, a nawet wywoła problemy np. z kaligrafią. By się o tym przekonać wykonaj ćwiczenie- spróbuj pisać drugą ręką ot tak dla zabawy. Proste? Jeśli nie to wyobraź sobie, jak ciężko by ci było pisać gdyby zmuszano cię do pisania ręką, która nie jest dominująca.

Małe dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia zwykle sprawnie posługują się obiema rączkami. Około 20% dzieci do końca używa obu rąk w różnych sytuacjach. Gdy widzisz dwulatka jedzącego lewą ręką nie oznacza to, że tak zawsze będzie jadł.

Rodzice nie mogą w 100% ocenić czy ich dziecko będzie leworęczne czy praworęczne. Jednak niektóre zaobserwowane sytuacje mogą wskazywać na to, że ręką dominującą będzie np. lewa ręka. Takie sytuacje to rysowanie lub rzucanie piłka lewą ręką.

Jeśli twoje dziecko jest leworęczne, nie musisz się martwić. Powstrzymaj się od przymuszania dziecka do posługiwania się prawą ręką. Daj mu szansę realizować swoje naturalne predyspozycje!

Podobno leworęczne osoby lepiej radzą sobie w pewnych dziedzinach, które wymagają dobrego poczucia relacji przestrzennych (architektura, sztuka). Jeśli ręką dominującą twojego dziecka jest lewa ręka postaraj się dostosować otoczenie do jego „odmienności” np. kup nożyczki i inne przybory do prac ręcznych przeznaczonych dla osób leworęcznych. Są też „lewe” kubeczki czy meble zrobione na zamówienie. Nie zachęcaj dziecka by nalewało wodę rondelkiem, czyli garnkiem z długą rączką i dzióbkiem z boku. Uwierz- zrobić to lewą ręką graniczy prawie z cudem.

Pamiętaj!



Leworęczność nie jest przeszkodą w zdobywaniu kariery! Świadczy o tym fakt, że leworęczny był Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarotti oraz Ronald Reagan.

Źródło: "Drugi trzeci rok życia dziecka" H. E. Murkoff, "Dziecko leworęczne" S. Weber, "Czym jest leworęczność i jak z nią żyć?" Zoche Hermann-Josef