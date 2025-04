Jesienne infekcje u dzieci

W wzmożonym okresie grypy i przeziębienia, dzieci szczególnie szybko łapią jesienne infekcje. W trakcie beztroskiego dzieciństwa nie mają czasu, ani ochoty przestrzegać częstego mycia rąk czy zakładania czapki. Podpowiadamy więc, jak szybko poradzić sobie z chorobą najmłodszych.

Przyczyny choroby dziecka:

Zarazki przenoszą się trzema zasadniczymi drogami zarażania:

Droga kropelkowa. Do rozniesienia zarazków dochodzi podczas kichania, kaszlu czy mówienia, kiedy to osoba chora bezpośrednio rozpyla w powietrzu duże krople, które są inhalowane przed drogi oddechowe innych osób.

Droga powietrzna. W tej opcji małe krople unoszą się w powietrzu i mogą być bezpośrednio wprowadzone do płuc podczas oddychania.

Droga kontaktowa. Obejmuje zainfekowane ręce i powierzchnie. Do zarażenia może dojść przez kontakt z nimi i przeniesienie zarazka na oko, nos, usta, skąd wnika on do organizmu.

Obserwacja:

Jeśli brakuje nam pewności, czy chorobę dziecka wywołały wirusy, czy bakterie, należy leczyć wyłącznie objawy i obserwować chorego, aby móc określić czy to zwykle przeziębienie czy jednak grypa. Choroba wywołana wirusem rozwija się w ciągu 2-6 dni, zwykle w utajeniu. To co można zaobserwować u dzieci to: katar, kaszel, gorączka, płaczliwość, bóle gardła, złe samopoczucie ( rozdrażnienie) i bóle kostno-stawowe.

Jak sobie radzić z chorobą dziecka:

Najczęstrzym objawem infekcji u dziecka jest niestety katar. Jeśli maluch ma katar, często udrażniaj nos solą fizjologiczną, stosuj kropelki dla niemowląt, podrażnione okolice noska smaruj wazeliną lub kremem pielęgnacyjnym dla dzieci. Aby ułatwić mu oddychanie, nawilżaj powietrze. Jeśli nie masz nawilżacza, rozwieś w mieszkaniu mokre ręczniki. Podawaj dużo płynów i syropy na kaszel, które poleci lekarz (inne przy kaszlu suchym, inne przy mokrym). Natomiast w stanach podgorączkowych dobre efekty dają też środki rozgrzewające, dzięki którym dziecko się poci, a temperatura szybciej spada. Należy jednak pamiętać, że niektórych preparatów nie stosuje się u osób z astmą i nadwrażliwością oskrzeli.

Aby pomoc dziecku zwalczyć infekcje warto podawać mu witaminę C (w dawkach ściśle dopasowanych do wieku i wagi).

Pamiętajmy, że nie ma złotego środka na uporczywy katar, możemy zastosować jedynie kurację wspomagająca naturalna obronę organizmu. Organizm dziecka sam musi zwalczyć katar co zwykle zajmuje mu od tygodnia do dwóch. W tym czasie obfita wydzielina z nosa i obrzęk błony śluzowej utrudniają oddychanie, jedzenie i spanie.

Aby pomóc dziecku zwalczyć infekcje stosujmy:



Odpowiednią pozycja snu- ważne, by podczas snu głowa była wyżej, niż nogi. Pamiętając, że krople do nosa, choć łagodzą dolegliwości, mogą uszkadzać śluzówkę nosa. Dlatego nawet te bez recepty najlepiej stosować tylko na zalecenie lekarza, i nie dłużej, niż trzy dni.

ważne, by podczas snu głowa była wyżej, niż nogi. Pamiętając, że krople do nosa, choć łagodzą dolegliwości, mogą uszkadzać śluzówkę nosa. Dlatego nawet te bez recepty najlepiej stosować tylko na zalecenie lekarza, i nie dłużej, niż trzy dni. Nawilżanie - nawilżając powietrze w pokoju, w którym dziecko śpi. Do nawilżacza można wlać kilka kropel olejku eukaliptusowego lub zawierającego mentol, który obkurcza błonę śluzową. ( olejki nie mogą być stosowane u niemowląt)

Rumianek- starszym dziecią mozna zastosować inhalację. Do miski lub garnka wsypujemy pół szklanki koszyczków rumianku, zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą. Stawiamy naczynie na stole, przy dziecku tak, by nachylało się nad miską i wdychało parę ustami i nosem (jego głowę przykryj ręcznikiem, by para nie uciekała). Kilkuminutowa inhalacja rozszerza naczynia krwionośne w błonach śluzowych, nasila również produkcję śluzu, wraz z którym organizm pozbywa się drobnoustrojów. Bezpieczne i naturalne.

pozbywa się drobnoustrojów. Bezpieczne i naturalne.

Nacieranie - nacierając skórę na piersiach i plecach maścią rozgrzewającą zmniejszamy obrzęk śluzówek i tym samym katar.

Aby pomóc dziecku szybko uporac się z infekcją powinnaś podawać mu witaminę C (w dawkach dopasowanych do wieku i wagi). Co jeszcze możesz zrobić? Kiedy cieknie z noska Katar wywołują wirusy, które - niszcząc komórki błony śluzowej nosa – powodują jej stan zapalny. Nie ma leków, które mogłyby ten proces zahamować. Organizm sam musi zwalczyć katar, i zwykle zajmuje mu to od tygodnia do dwóch. W tym czasie obfita wydzielina z nosa i obrzęk błony śluzowej utrudniają oddychanie, jedzenie i spanie.

Możesz pomóc dziecku:

Jak uchronić maluszka na przyszłość?



Wystarczy kilka prostych czynności, które ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów:

Jak najczęstsze mycie rąk sobie i maluchowi (szczególnie po przyjściu do domu, przed jedzeniem, tuż po zabawie ze zwierzątkiem czy po wyjściu z toalety).

Codzienne wietrzenie mieszkania i nawilżanie powietrza.

Wycieranie nosa jednorazowymi chusteczkami i bezwłoczne ich wyrzucanie.

Picie tylko ze swoich kubków i niepożyczanie sobie sztućców.

Unikanie chorych gości (szczególnie jesli nasze dziecko jest w wieku niemowlęcym i przedszkolnym).

Dodatkowo nie należy ograniczać przebywania na świeżym powietrzu jesienią z powodu chłodu czy drobnej mżawki, a raczej zadbać o to, by dziecko miało nieprzemakalną kurtkę i kalosze. Nie dośc, że wyjdzie mu to na zdrowie, to będzie dla niego wielka frajdą.

W porę należy również zaopatrzyć malucha w czapkę i rękawiczki tak, by nie wychłodziło się podczas zabawy na podwórku. Poza skrajnymi warunkami pogodowymi dzieci przedszkolne i szkolne powinny codziennie przebywać na zewnątrz około 2-3 godz. Pamiętajmy, aby nie ubierać dziecka zbyt grubo, ponieważ to właśnie przegrzanie oraz przebywanie w zbyt ciepłych i suchych pomieszczeniach jest doskonała okazją do rozwoju bakterii i wirusów.