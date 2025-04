Co osłabia odporność dziecka?

Brak ruchu

Małe dzieci potrzebują ruchu, zwłaszcza gdy nauczą się chodzić. Ciekawość świata nie pozwala im usiedzieć na miejscu. Gorzej jeśli zainteresują się odbiornikiem telewizyjnym. Niestety coraz więcej dzieci spędza czas przed szklanym ekranem oglądając kolejne bajki. Pamiętaj, że przesiadywanie przed telewizorem wykształca u dziecka nawyk biernego spędzania czasu, co przyczynia się do gorszej formy fizycznej, otyłości i chorób. Ruch pozwoli twojemu dziecku na poprawienie krążenia, usunięcie substancji toksycznych z organizmu. Dlatego postaraj się jak najczęściej zachęcać dziecko do ruchu. Wychodź z nim na rower, plac zabaw i to niezależnie od pogody. Mroźny wiatr, siarczysty mróz bądź ulewa jest jedynym usprawiedliwieniem, aby pozostać w domu.

Polecamy: Gry ruchowe dla dzieci - czyli jak zachęcić dziecko do ruchu?

Pamiętaj, aby zachować umiar. Zbyt duży wysiłek powoduje wydzielanie hormonów, które mogą zaburzyć pracę układu odpornościowego dziecka.

Reklama

Niewyspanie

Sen to najlepsze lekarstwo dla ludzkiego organizmu – niezależnie od wieku. W czasie snu organizm ma szanse zregenerować się po całym dniu. Maluch, który śpi wystarczająco długo z mniejszym prawdopodobieństwem „złapie” kolejną infekcję. Warto pozwolić małemu dziecku lub przedszkolakowi na poobiednią drzemkę. Zadbaj o to, aby maluch codziennie kładł się o tej samej porze, nawet jeśli następnego dnia może dłużej poleniuchować w łóżku.

Chaos i stres

Pamiętaj, że dla prawidłowego rozwoju dziecka ważny jest stały rytm każdego dnia. Jeśli nic nie zakłóca stałej rutyny posiłków, snu, kąpieli, spacerów, twój maluch będzie pogodny i z chęcią będzie spożywał posiłki. Chaos lub nagłe wydarzenia mogą wywołać u twojego dziecka duży stres.

Polecamy: Jakie jest zapotrzebowanie dzieci na sen?

Długotrwały stres może osłabić odporność twojego dziecka. Dlaczego? Pod wpływem silnych emocji maleje ilość komórek odpornościowych we krwi i malec staje się podatny na różnego rodzaju infekcje.

Za dużo cukru

Gdy na dworze robi się zimno, wzmaga się apetyt na słodkie jedzenie. Dlatego też jesienią i zimą dziecko często prosi o słodycze. Pamiętaj, że dieta powinna być zbilansowana i dobrana do pory roku, wieku dziecka i nie powinna zawierać za dużo cukru.

Polecamy: Dlaczego dzieci nie powinny jeść dużo soli i cukru?

Suche powietrze

Nawilżona śluzówka dróg oddechowych potrafi bronić się przed niebezpiecznymi dla zdrowia drobnoustrojami. Niestety w okresie grzewczym w mieszkaniach powietrze jest za suche, a więc łatwo o katar i choroby gardła. Dobrym pomysłem jest nawilżanie powietrza specjalnym nawilżaczem elektrycznym (cena od 200 do 400zł). Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na zakup urządzenia, do nawilżania powietrza sprawdzą się położone na kaloryferze mokre ręczniki.

Uchroń dziecko przed skutkami biernego palenia. Dym papierosowy bardzo źle wpływa na stan maleńkich dróg oddechowych, które stają się mniej odporne na choroby. Pamiętaj, że dym jest szkodliwy nawet jeśli nie palisz przy dziecku!

Przegrzewanie dziecka

To oczywiste, że nikt nie lubi zimna. Pamiętaj jednak, że przegrzewając malucha narażasz go na infekcje. Postaraj się, aby w domu w ciągu dnia panowała temperatura od 19 do 21 stopni C, a w nocy ok. 18 stopni C. Wybierając się z maluchem na spacer, gdy jest chłodno ale słonecznie, ubieraj go lżej niż w mroźny dzień. Pamiętaj, że dziecko jest wciąż w ruchu, dlatego jest mu cieplej niż tobie. Jeśli się spoci, może szybko zmarznąć.

Jeżeli chcesz sprawdzić czy dziecku jest ciepło, przyłóż dłoń do karku malucha – musi być ciepły (nie zimny i spocony).

Reklama

Przyjmowanie antybiotyków

Nie da się ukryć, że antybiotyk sprawnie rozprawia się z groźnymi bakteriami, ale także niszczy te niezbędne dla zdrowia. Lekarz pediatra powinien przepisać dziecku antybiotyk tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Pamiętaj, że jeśli maluch przyjmuje antybiotyk, to podczas leczenia, a także przez kilka dni po jego zakończeniu podawaj dziecku probiotyki, które odbudują florę bakteryjną.

Jeżeli mieszkasz w dużym mieście postaraj się od czasu do czasu wyjechać z dzieckiem za miasto. Zmiana klimatu to dobry pomysł na wzmocnienie układu odpornościowego smyka. Podczas pobytu nad wodą czy w górach, organizm musi przystosować się do nowych warunków. Pamiętaj, że jednodniowa wycieczka do lasu, gdzie powietrze jest czyste to także doskonały pomysł.

Zobacz także: Witaminy w diecie dziecka. Jakie są najlepsze i gdzie występują?