Bezpośrednią przyczyną pojawienia się haluksów, czyli wyraźnie widocznych wybrzuszeń na stawach dużych palców stóp, jest płaskostopie poprzeczne. Dolegliwość ta nęka przede wszystkim kobiety, ponieważ z natury mają one słabszą od mężczyzn konstrukcję mięśniową stóp. A na dodatek bardzo często noszą nieodpowiednie obuwie – zbyt wąskie, na wysokich obcasach, co przyspiesza deformację stawów.

Nie tylko uroda

Haluksy, oprócz tego, że zniekształcają stopy i deformują buty, mogą utrudniać chodzenie. Jeśli bowiem staw jest bardzo zdeformowany, paluch się wykrzywia i zaczyna zachodzić na sąsiednie palce. Na spodzie stopy, na wybrzuszonym stawie, na skutek ciągłego ucisku tworzą się bolesne odciski.

Potrzebna jest pomoc

Jeśli wystająca kość jest nieustannie podrażniana, staje się czerwona i bardzo boli, wówczas trzeba jak najszybciej pójść do ortopedy. Lekarz poradzi, w jaki sposób złagodzić różne dolegliwości i zapobiec dalszej deformacji kości. Czasem pomaga włożenie do buta poduszeczki podpierającej stopę lub specjalnych, wykonanych na indywidualne zamówienie, wkładek ortopedycznych. Na noc można zakładać na stopę aparat prostujący palce.

Jeśli środki te nie poskutkują, pozostaje zabieg chirurgiczny. Może on polegać tylko na skorygowaniu ustawienia mięśni stopy, czasem jednak konieczne jest zoperowanie samego stawu. Po takim zabiegu na stopę zakłada się gips. W zależności od jego rodzaju – na okres od 3 do 6 tygodni. Aby efekt zabiegu był trwały, trzeba regularnie wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp, stale nosić wkładki ortopedyczne, a przede wszystkim „zdrowe” buty. W przeciwnym razie już nawet po kilku miesiącach można ponownie trafić na stół operacyjny.

Jak tego uniknąć?

Wystarczy odpowiednio dbać o stopy:

- przede wszystkim noś wygodne buty – nie za ciasne i nie za luźne, unikaj pantofli z wąskimi czubkami i na bardzo wysokich obcasach;

- jak najczęściej spaceruj boso po miękkim podłożu, np. po puszystym dywanie, a latem po trawie i piasku;

- systematycznie gimnastykuj stopy – stawaj i przechadzaj się na ich krawędziach, a także na palcach i piętach; podnoś palcami z podłogi niewielkie przedmioty, np. chusteczkę.

Ważne!

Jeśli nie będziesz leczyć haluksów, dolegliwości się nasilą. Może również dojść do zapalenia kaletek uszkodzonych stawów i ścięgien. A wówczas leczenie jest znacznie trudniejsze i dłuższe.

