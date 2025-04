Jelita we wrotach

Do przepukliny pooperacyjnej może dojść, gdy słabe mięśnie brzucha nie wytrzymują napierania ze strony narządów wewnętrznych. Przepuklina wygląda jak guzek pod skórą, niekiedy bolesny przy dotyku. Zazwyczaj dochodzi tylko do przemieszczenia się otrzewnej do wrót przepukliny, jednak w cięższych przypadkach przechodzą do niej fragmenty narządów, szczególnie jelit.

Grupy ryzyka



Na ryzyko rozwoju przepukliny pooperacyjnej w szczególności narażeni są pacjenci otyli lub kobiety w ciąży, szczególnie ze słabo rozbudowaną tkaną mięśniową. Dodatkowo osoby, które w przeszłości przebyły wiele operacji są w grupie zwiększonego zagrożenia. Podobnie jest z osobami, które zajmują się czynnościami podwyższającymi znacznie ciśnienie w jamie brzusznej, np. podnoszeniem ciężarów. Zauważalna może być bardziej przy kaszlu, kichaniu.

Wrażliwy czas

Aż 10-15% pooperacyjnych ran brzucha jest obarczona ryzykiem pojawienia się przepukliny, zwłaszcza gdy rana nadal się leczy. Mimo, że może równie dobrze powstać po latach od zabiegu, najczęściej dochodzi do niej w 3-6 miesięcy po wykonanej operacji.

Gdy potrzebne jest działanie

Jeżeli przepuklina jest duża, powoduje ból lub szybko narasta, najlepszym rozwiązaniem jest operacja chirurgiczna. W niektórych przypadkach stosuje się pasy, jednak nie leczą one przyczyny, w pewnym sensie trzymają w ryzach skutek. Leczenie przepukliny polega zazwyczaj na przeprowadzeniu operacji naprawczej. W zależności od rozległości i potrzeb, chirurg może zadecydować o formie laparoskopowej lub o otwarciu brzucha, a anestezjolog o znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

Groźna przepuklina

Przepuklina pooperacyjna może również być stanem nagłym, gdy dochodzi do jej uwięźnięcia. Wówczas zarówno ukrwienie jak i funkcja narządów ulega poważnemu zaburzeniu. Dojść może do obumarcia uwięźniętych tkanek. Zazwyczaj taka sytuacja objawia się bólem, nudnościami, wymiotami, biegunką oraz wzdęciami.

