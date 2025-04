Początek roku to idealny moment na pożegnanie się z nałogiem. Co jednak robić, by nie skończyło się jedynie na postanowieniach?

► Nie szukaj wymówek – każdy powód jest dobry, by rzucić palenie. Gdy wymyślisz choć jeden, to znak, że dojrzałaś do walki z nałogiem.

► Nie czekaj na dogodniejszą porę – taka może nigdy nie nastąpić. Najlepiej weź nałóg z zaskoczenia i rzuć od razu – z badań przeprowadzonych w Anglii wynika, że to najskuteczniejsze rozwiązanie.

► Licz pieniądze – paląc po paczce dziennie, wydajesz w ciągu miesiąca ok. 200 zł. Niebawem może być to jeszcze wyższa kwota, bo papierosy mają zdrożeć nawet o 40 procent!

► Powiedz znajomym – będą cię dopingować do walki z nałogiem. A jeśli sami palą – przestaną cię wyciągać na papierosa. Boisz się, że takie wsparcie może ci nie wystarczyć? Oto metody, które pomagają złagodzić objawy nikotynowego głodu.

Reklama

Wspomaganie z apteki

Gdy spada stężenie nikotyny we krwi, dają o sobie znać przykre objawy odstawienia. Twoje myśli zaczynają krążyć wokół palenia, robisz się nerwowa i głodna... W złagodzeniu, a nawet całkowitym zahamowaniu takich reakcji, może ci pomóc zastępcza terapia nikotynowa (NTZ), czyli plastry, gumy lub tabletki z nikotyną. Stosując je, nadal wprawdzie stymulujesz organizm nikotyną, ale nie wdychasz już toksycznego dymu. Co więcej, łatwiej ci się uwolnić od odruchu sięgania po papierosa. To ważne, bo twoje uzależnienie ma podłoże nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

Czas: Zależy od tego, jak mocno jesteś uzależniona. Przy silnym nałogu NTZ stosuje się do 12 tygodni. Koszt terapii: Ok. 250 zł na miesiąc.

Warto wiedzieć: Plastry, gumy i tabletki z nikotyną kupisz w aptece bez recepty. Jeśli jednak uznasz, że taka metoda w twoim przypadku się nie sprawdzi, możesz poprosić lekarza o przepisanie środków na receptę. Nie zawierają one nikotyny, lecz blokują receptory odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności z palenia oraz dolegliwości wynikające z odstawienia używki. I w tym przypadku terapia trwa ok. 3 miesięcy, koszt ok. 450 zł na miesiąc.

Nałóg pod igłą

Według ekspalaczy w walce z nałogiem bardzo pomaga akupunktura. U ok. 40 proc. pacjentów metoda ta skutecznie łagodzi objawy głodu nikotynowego. Jakim cudem? Specjalista od akupunktury nakłuwa punkty położone:

► na uchu – to reguluje wydzielanie adrenaliny i dopaminy, hormonów wpływających na twój nastrój (a także jego wahania);

► na nosie – łagodzi to wywołane paleniem przekrwienie dróg oddechowych i wywołuje niechęć do tytoniu.

Czas: Pacjent odczuwa efekty już po jednym zabiegu. By je wzmocnić i utrwalić, zaleca się jednak serię nawet 10 zabiegów. Koszt terapii: Za jeden zabieg zapłacisz 50–100 zł.

Warto wiedzieć: Najlepiej, by terapię prowadził lekarz. Adresy najbliższych gabinetów znajdziesz na stronie Polskiego Towarzystwa Akupunktury: www.akupunktura.org.

Leczniczy dotyk

Łagodniejszym, bo bezigłowym wariantem akupunktury jest akupresura. Polega ona na stymulowaniu punktów przez dotyk. Co ważne, możesz to zrobić sama. Gdy poczujesz któryś z objawów głodu nikotynowego, uciskaj punkty znajdujące się:

► na nosie – z prawej i lewej strony, tam gdzie chrząstka przechodzi

w kość. Przez kolejne 2 minuty masuj punkty znajdujące się u podstawy skrzydełek nosa;

► na dłoniach – a konkretnie w zgięciu między kciukiem i palcem wskazującym. Najpierw wymasuj punkt na prawej, a potem na lewej dłoni;

► na mostku (między piersiami) – najpierw pośrodku, a potem na końcu mostka.

Czas: Zależy od stopnia uzależnienia, zabiegi stosuje się doraźnie, każdy z nich powinien jednak trwać około 2 minut. Koszt terapii: Zero zł!

Warto wiedzieć: Akupresurę warto stosować jako wsparcie dla silnej woli lub innych terapii antynikotynowych.

Moc umysłu

By uwolnić się od nałogu, trzeba naprawdę tego chcieć, a także zmienić swoje nastawienie do palenia oraz nauczyć się, jak zdrowo radzić sobie ze stresem. Może ci w tym pomóc ulubiona metoda gwiazd Hollywood – hipnoza. By wprowadzić w nią pacjenta, terapeuta stosuje techniki relaksacyjne – przemawia spokojnie, daje wskazówki ułatwiające odprężenie, może też posługiwać się wahadełkiem. Gdy pacjent wpadnie w trans, jest podatny na sugestie. Terapeuta wtedy:

► mówi, jak należy zmienić nawyki i podejście do życia, by zerwać z nałogiem;

► stara się wywołać niechęć do palenia – tłumaczy, że papierosy mają okropny smak, że są niezdrowe, duszące itd.

Czas: Niektórym wystarcza jedna sesja, ale dla wzmocnienia efektu stosuje się zwykle serię.

Koszt terapii: Waha się od 50 do 200 zł za spotkanie (najtańsze są seanse grupowe).

Warto wiedzieć: By mieć pewność, że twoją podświadomość będzie kształtował fachowiec, warto znaleźć psychologa lub psychiatrę, który leczy za pomocą hipnozy.

Reklama

Z odsieczą przyjdą ci zioła

Zioła są doskonałym uzupełnieniem terapii, bo pomagają złagodzić objawy głodu nikotynowego, zwłaszcza napięcie nerwowe i drażliwość. Tak działają preparaty zawierające: kozłek lekarski, melisę lekarską, męczennicę cielistą, chmiel zwyczajny. Właściwości uspokajające mają też: lawenda lekarska i owies zwyczajny. Według niektórych specjalistów podobne efekty dają również: głóg, lipa i serdecznik. Można przygotowywać z nich proste napary (np. z samego ziela melisy). Można też stosować gotowe preparaty lecznicze, np. w postaci kropli: Guttae Sedativae, Intractum Melissae, Nervosol, Sedomix, czy też tabletki lub kapsułki: Persen, Hova, Kalms, Valupol.