Ciąża to ważne wydarzenie w życiu każdej kobiety. Wpływa na wszystkie aspekty życia i jest przyczyną poważnych zmian. Dla palaczek jedną z nich powinno być rzucenie palenia, przede wszystkim w trosce o zdrowie dziecka.

Zagrożenia dla płodu



Rozwijające się w brzuchu matki dziecko jest z nią bardzo silnie związane. Organizm matki dostarcza bowiem płodowi wszystkich niezbędnych do rozwoju substancji dzięki połączeniu układów krwionośnych. Wszystko, co robi matka, wpływa na dziecko. Jeśli kobieta pali będąc w ciąży, szkodliwe substancje zawarte w dymie papierosowym dostają się do organizmu malucha i czynią w nim prawdziwe spustoszenie.

Zagrożeń płynących z tego zgubnego nałogu jest wiele. Przede wszystkim wpływa on na spowolnienie rozwoju płodu. Dziecko wolniej przybiera na wadze, gdyż nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Nie rośnie w prawidłowym tempie, a także rozwija się niesymetrycznie (hipotrofia płodu). Rzucenie palenia w pierwszym trymestrze może dać organizmowi dziecka czas na wyrównanie „zaległości”. Potem może być już za późno.

Palenie zwiększa ryzyko wystąpienia patologii w trakcie trwania ciąży, w trakcie porodu i już po nim. Substancje zawarte w dymie mogą spowodować przedwczesny poród, samoistne poronienie lub przedwczesne odklejenie się łożyska. Wystąpić mogą także krwawienia z dróg rodnych oraz nieprawidłowe ułożenie płodu. Dziecko może też urodzić się martwe. W okresie niemowlęcym zwiększa się podatność na alergie. Wyczekana pociecha może być także nadpobudliwa, mieć obniżoną odporność i – co najgorsze – zwiększa się u niej ryzyko wystąpienia tzw. zespołu nagłej śmierci niemowlęcia (śmierci łóżeczkowej).

Także po porodzie



Zagrożenia wynikające z palenia nie mijają po porodzie. Ważne jest, by nie wracać do palenia, kiedy karmi się piersią. Wraz z mlekiem matki dziecko przyswaja równie dużo szkodliwych substancji, z których najwięcej szkody wyrządza nikotyna.

Dziecko, którego karmiąca matka pali, często cierpi na biegunki i wymiotuje. Nikotyna powoduje u noworodka także pojawienie się stanów lękowych i bezsenności. Może być również przyczyną wystąpienia schorzeń układu krążenia.

Pamiętajmy także, by nie palić w obecności dzieci. Bierne palenie może spowodować u nich zwiększenie ryzyka zachorowania na astmę oskrzelową, przyczynić się do głuchoty dziecka oraz wywoływać częste nieżyty żołądkowe.

Nie szkodźmy swoim pociechom



Papierosy, jak chyba wszystkie używki, stanowią poważne zagrożenie zdrowia płodu i noworodka, a w skrajnych przypadkach – życia. Jednak nałóg ma to do siebie, że nie jest łatwo z nim skończyć.

Czasem, gdy kobieta zachodzi w ciążę, pojawia się u niej wstręt do papierosów, a świadomość szkodzenia własnemu dziecku dodatkowo odstręcza ją od palenia. Nie jest tak jednak zawsze, dlatego ważne jest, by uświadomić sobie, jak bardzo szkodliwy jest dym tytoniowy dla rozwijającego się organizmu. To powinno być motywacją do skończenia z nałogiem, byśmy mogli stworzyć dziecku możliwie najlepsze warunki. Pamiętajmy, że jeśli kobieta pali mimo świadomości szkodzenia dziecku, na późniejsze wyrzuty sumienia nie będzie już lekarstwa.

