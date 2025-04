W szponach nałogu często trzyma nas strach przed utyciem. Na szczęście, scenariusz gruby jest do uniknięcia.

Po pierwsze bowiem, nie każdy po odstawieniu dymków przybiera na wadze - najbardziej zagrożeni są długoletni palacze oraz ci pochłaniający ponad paczkę dziennie. Szacuje się, że rzucający papierosy przybierają średnio ok. 4-5 kilo, co nie stanowi zagrożenia dla zdrowia a można dość łatwo zniwelować zmianami w trybie życia i odżywiania. Najpierw warto jednak zrozumieć skąd się bierze ten przyrost wagi…

Otóż, nikotyna utrzymuje wagę ciała na niższym poziomie, gdyż przeciętny palacz spala dodatkowo oprócz tytoniu ok. 200 kcal dziennie. Gdy więc odstawimy papierosy a dieta nie drgnie, tłuszczyk może zacząć się odkładać. Co więcej, stres psychologiczny i niemożność zapalenia, gdy czujemy się poirytowani często przekładają się na nadmierne podjadanie przekąsek, co również idzie w cztery litery. Wreszcie, przez pierwszy tydzień możliwe jest zatrzymywanie w organizmie sporych ilości wody, która również waży swoje.

Wszystko to powiedziawszy, nie trudno się domyśleć, co należy zmienić w codziennych zwyczajach, aby nie musieć rezygnować z ulubionych dżinsów. A zatem:

Więcej się ruszaj - wedle badań kobiety, które po rzuceniu palenia zaczęły codziennie chodzić na 45-minutowe marsze nie utyły więcej niż kilogram. A zalety dodatkowego wysiłku fizycznego można mnożyć bez końca. Już pół godziny dziennie powinno zrobić dużą różnicę dla metabolizmu, przy czym można to podzielić na dwie krótkie sesje rano i wieczorem.

Jedz lepiej - rzucanie palenia to świetna okazja, aby trochę zmienić nawyki żywieniowe i najlepiej, jeśli będą to stopniowe zmiany w dobry kierunku. A więc po pierwsze mniej tłusto i słodko, po drugie rozmaiciej, po trzecie z dużą ilością warzyw i owoców, a po czwarte często a gęsto.

