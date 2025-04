Każdy palacz myśli w podobny sposób. Papierosy sprawiają im przyjemność, dają poczucie zadowolenia, pomagają odprężyć się czy też skoncentrować, często są ratunkiem w stresujących sytuacjach. Palacz pozostaje w złudzeniu, staje się niewolnikiem nałogu.

Jedynym elementem, który trzyma palacza przy nałogu jest strach. Strach, że będzie musiał zrezygnować ze swojej przyjemności i wsparcia. Strach, że nie będzie potrafił cieszyć się życiem. Istnieje wiele metod rzucania palenia, ale jedynie metoda Allena Carr’a koncentruje się na uzależnieniu psychicznym, w tym na powodach, dla których palimy.

Jak działa metoda Allena Carr’a?

Jest to przeciwieństwo „metody silnej woli” Nie koncentruje się na powodach, dla których palacz nie powinien palić. Palacze wszystko to już wiedzą. Używając logicznych i racjonalnych argumentów Allen Carr obala wszystkie mity i iluzje, pokazując palaczom, na czym ten mechanizm polega, jak działa to, co nazywa 'nikotynową pułapką'. Ta wiedza sprawia, że palacz, próbując uwolnić się od nałogu, ma kontrolę nad tym, co się z nim dzieje.



W momencie, kiedy palacz sobie to wszystko uświadamia, zmienia się jego stosunek do papierosa, jego psychiczne nastawienie i lęk przed rzuceniem znika. Wyjście z nałogu postrzega jako odzyskanie wolności, ulgę. Jeśli dalej dociera do niego, że palenie nie ma żadnych zalet, że nic nie traci i nie rezygnuje absolutnie z niczego, przestaje mu też być potrzebna silna wola. Metoda kieruje wolę palacza przeciwko paleniu, zamiast kazać mu się mocować z konfliktem woli /chcę – nie mogę /. Sesja ma formę seminarium, trwa ok. 6 godzin i prowadzona jest w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Sesję prowadzi licencjonowany terapeuta metody Allena Carra. Sesje prowadzi licencjonowany terapeuta, również były palacz. W czasie sesji, która jest terapią grupową palacze zachęcani są do palenia w czasie przerw bez ograniczeń, ponieważ potrzebują tych kilku godzin, żeby do tej decyzji dojrzeć, pozbyć się wszelkich wątpliwości, osiągnąć odpowiednie nastawienie. Uwalniają się od iluzorycznego przekonania, że palenie sprawia im jakąś przyjemność albo pomaga. Pozbywają się poczucia krzywdy i straty, poczucia, że dokonują prawdziwego wyrzeczenia i poświęcenia. Większości uczestnikom wystarcza jedna główna sesja, żeby na zawsze już stać się niepalącym. Jedynie nielicznym potrzebne jest dalsze wsparcie. W takich wypadkach klinika oferuje dwa dodatkowe, nieodpłatne seminaria tzw. wzmacniające. Co istotne, kto w przeciągu trzech miesięcy, mimo udziału w obu seminariach wzmacniających, wróci do palenia, otrzymuje zwrot pełnej kwoty.

Czy jest to skuteczne?

Rzucanie palenia metodą Allena Carra jest naprawdę skuteczne, gdyż odnotowuje się 70 % skuteczności po 3 miesiącach od terapii. Dzięki metodzie, jak pokazują niezależne badania Wiedeńskiego Uniwersytetu Medycznego, po roku od zastosowania terapii, 53,3% byłych palaczy jest wolnych od nałogu. Większość klientów zgłaszających się do klinik Allena Carr’a, to osoby z polecenia przyjaciół i członków rodziny, którzy porzucili nałóg metodą Easyway. Coraz więcej osób ze świata show biznesu decyduje się także na uwolnienie od nałogu, właśnie metodą Allena Carr’a. Do grona szczęśliwych niepalących należą m.in. Sir Anthony Hopkins, Ashton Kutcher, Stefano Gabbana, polska wokalistka Kasia Nosowska, Fiolka Najdenowicz, aktorka Fiolka Najdenowicz czy projektantka mody Joanna Klimas.