Ludzie na różne sposoby walczą z nudą czy stresem. Po pracy potrzebują czegoś, co szybko ich uspokoi, sprawi, że kłopoty znikną, niemal jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Papieros – anatomia trucizny

Ta szczególna „różdżka” – papieros – ma średnicę jednego centymetra i mierzy niecałe 12 centymetrów. Papieros zbudowany jest z rurki i cienkiej bibułki (tzw. glizy). Najczęściej zawiera mieszaninę zmodyfikowanych odmian tytoniu. Zawarta w dymie nikotyna w czasie palenia dostaje się do krwiobiegu, gdzie czyni znaczące zmiany w organizmie palącego. Papieros zawiera jeszcze szereg substancji, które wpływają ujemnie na stan zdrowia. Na rynku dostępne są również papierosy, w których zioła, takie jak np. majeranek, zastąpiły tytoń. Nie cieszą się one jednak dużą popularnością.Obok papierosa popularna jest także fajka. Przetworzony tytoń umieszcza w niepalnym otworze zwanym cybuchem. Jego mniejszy odpowiednik to „małe cygaro” , czyli cygaretka, w której bibułę zastępuje nierozdrobniony liść tytoniu.

Krótka historia palenia



Ojcem chrzestnym papierosa jest cygaro. Przez długi czas cygara miały formę cygaretek, zawijanych w liście tytoniu. Proces ten był jednak zbyt długotrwały, dlatego zorganizowano konkurs na maszynę, która sama będzie „skręcać” papierosa. Autorem zwycięskiej konstrukcji okazał się niemiecki emigrant mieszkający w USA, James Albert Bonsack. Urządzenie zawijało tytoń w bibułkę i cięło jej nadmiar, tworząc idealnego papierosa. Początki okazały się jednak bardzo trudne. Dopiero przy odpowiednim marketingu i pomocy Jamesa Duke'a (który dawał kilka paczek papierosów każdemu spotkanemu na Ellis Island emigrantowi), urządzenie zdobyło popularność. Filtr papierosowy jako pierwsza wprowadziła w 1940 r. amerykańska firma Pall Mall.

Wszystko, co musisz wiedzieć o paleniu



Niezbędnym składnikiem każdego papierosa jest nikotyna i to ona jest odpowiedzialna za uzależnienie (jest alkaloidem i działa podobnie jak narkotyk), a tym samym za trudności przy odstawieniu nałogu. W momencie zaciągnięcia się papierosem blisko cztery tysiące substancji, w tym czterdzieści rakotwórczych, atakuje organizm palacza. Są to m.in.:

aceton – składnik farb i lakierów,

amoniak – kwas żrący,

arsen – częsty składnik trutek na szczury,

DDT – środek owadobójczy,

kadm – pierwiastek rakotwórczy,

cyjanowodór – stosowany w komorach gazowych itd.

Sięgając po kolejnego papierosa ryzujemy: zawał serca, raka płuc lub krtani, udar mózgu, oraz co istotne w dobie nagonki za „wieczną młodością” – szybsze starzenie się skóry i wiele innych schorzeń. Palenie papierosów jest bardzo niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Jego skutkiem mogą być nieodwracalne zmiany płodu, a nawet jego śmierć.

Unia Europejska zakazała sprzedaży papierosów sygnowanych jako „Light” oraz „Super light”. Procent substancji szkodliwych dla zdrowia określał kolor paczki. Przyjęto, ze tak zwane zwykłe papierosy (Full Flavor - ang. pełen smak) mają czerwone opakowanie lub logo. Błękitne, niebieski lub srebrne opakowania to papierosy z mniejszą ilością trujących składników. Mentolowe charakteryzują się zielonym kolorem. Nie oznacza to jednak, że „słabsze” papierosy są bezpieczniejsze dla zdrowia!

Chcę rzucić!



Powszechnie wiadomo, że zerwanie z nałogiem nie jest łatwe. Wymaga wsparcia ze strony najbliższych, czasem stosuje się środki farmakologiczne jak np. plastry czy gumy, zawierające śladowe ilości nikotyny, dzięki którym łatwiej jest powstrzymać się od tzw. „jednego”. Nie rzucimy palenia tylko dzięki gamie środków oferowanych przez rynek, nie zbędna jest silna wola. Wszystkie reklamowane produkty nie zlikwidują głodu nikotynowego, a jedynie go uśpią.

Metod na zerwanie z nałogiem jest wiele. Powstają nawet grupy wsparcia dla osób, które nie umieją poradzić sobie same z problemem (na świecie jest ponad miliard palących). W dniu 31 maja, co roku obchodzony jest Dzień bez papierosa. Akcja obejmuje niemal cały świat. Tego dnia w centralnych punktach miast można spotkać się z ekspertami, zasięgnąć porady, a przede wszystkim stawić czoła problemowi. Częstym powodem, dla którego boimy się odstawić papierosy jest lęk przed utratą zgrabnej sylwetki. Ale tak być nie musi!

Nałóg to duże obciążenie dla organizmu, gdy z niego rezygnujemy możliwe jest przybranie od 2-6 kilogramów. Można tego uniknąć, równocześnie wprowadzając dietę ubogą w kalorie i tłuszcze, a i odrobina ruchu pozwoli zachować dawne wymiary.

Trochę faktów



Gdy zgasimy ostatniego papierosa, to po:

